Новая стрельба в Праге: ранены еще три человека

Пьяный мужчина открыл огонь из дробовика по окнам ресторана

Дробовик нападавшего / Фото: twitter.com/PolicieCZ.

Новая стрельба в Праге: ранены еще три человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/39c/4db/5c839c4dbdaa6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/39c/4db/5c839c4dbdaa6.jpg 2019-03-09T13:00:21+02:00 Евросоюз Пьяный мужчина открыл огонь из дробовика по окнам ресторана

В Праге произошла еще одна стрельба, в результате которой три человека человек получили ранения.

Как сообщил журналистам представитель службы скорой медицинской помощи чешской столицы Ондржей Франэк, стрельба произошла в ночь на субботу, 9 марта, близ одного из ресторанов в 10-м пражском районе.

"Находящийся в алкогольном опьянении мужчина открыл огонь из дробовика. Он выстрелил в окно ресторана, в результате чего ранения получили три человека", – рассказал чиновник.

Нападавший задержан полицией. Преступление, согласно Ондржею Франэку, было совершено на бытовой почве.

Ранее полиция информировала о стрельбе в пражской больнице на "На Виноградах", произошедшей в ночь на субботу. Один из пациентов, госпитализированных в отделении гематологии, открыл огонь в больничной палате. Были ранены двое больных , один из которых находится в критическом состоянии .

Также сообщалось, что в конце февраля под Киевом произошла новая стрельба и был раненый , когда на парковке два человека что-то не поделили и между ними завязался конфликт.

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Источники: Сегодня , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.