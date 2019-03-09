Новая стрельба в Праге: ранены еще три человека
Пьяный мужчина открыл огонь из дробовика по окнам ресторана
В Праге произошла еще одна стрельба, в результате которой три человека человек получили ранения.
Как сообщил журналистам представитель службы скорой медицинской помощи чешской столицы Ондржей Франэк, стрельба произошла в ночь на субботу, 9 марта, близ одного из ресторанов в 10-м пражском районе.
"Находящийся в алкогольном опьянении мужчина открыл огонь из дробовика. Он выстрелил в окно ресторана, в результате чего ранения получили три человека", – рассказал чиновник.
Нападавший задержан полицией. Преступление, согласно Ондржею Франэку, было совершено на бытовой почве.
Ранее полиция информировала о стрельбе в пражской больнице на "На Виноградах", произошедшей в ночь на субботу. Один из пациентов, госпитализированных в отделении гематологии, открыл огонь в больничной палате. Были ранены двое больных , один из которых находится в критическом состоянии .
Также сообщалось, что в конце февраля под Киевом произошла новая стрельба и был раненый , когда на парковке два человека что-то не поделили и между ними завязался конфликт.
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