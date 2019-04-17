Новое ДТП с американскими военными: есть пострадавшие

На одной из польских дорог загорелся военный грузовик армии США

Фото: rmf24.pl.

На юге Польши произошла авария с грузовиком американской армии, в результате которого три человека оказались в больнице.

По данным местного радио, 17 апреля военный грузовик армии США загорелся на одной из локальных дорог в Дольношленском воеводстве.

На место ДТП приехала военная пожарная охрана. Причины случившегося выясняются.

Стоит отметить, что эта авария с американскими военными в Польше не первая. Так, в прошлом месяце два человека попали в больницу. Инцидент произошел между населенными пунктами Бжеско и Новый Сонч в Малопольском воеводстве на юге страны, где столкнулись три американские армейские машины.

Кроме того, в феврале в Нижней Силезии перевернулся микроавтобус с семью военнослужащими США. В результате транспортное средство было серьезно повреждено, а шестерым военным понадобилась госпитализация.

Кроме того, в прошлом году на северо-востоке Польши американский бронетранспортер Stryker врезался в дерево. Колонна военного транспорта двигалась государственной трассой. В определенный момент один из бронетранспортеров съехал в ров и врезался в дерево. В результате случившегося пострадали двое военных.

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