Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Новое ДТП с американскими военными: есть пострадавшие

Сегодня, 20:32

На одной из польских дорог загорелся военный грузовик армии США

Фото: rmf24.pl
Фото: rmf24.pl.

На юге Польши произошла авария с грузовиком американской армии, в результате которого три человека оказались в больнице.

По данным местного радио, 17 апреля военный грузовик армии США загорелся на одной из локальных дорог в Дольношленском воеводстве.

На место ДТП приехала военная пожарная охрана. Причины случившегося выясняются.

Стоит отметить, что эта авария с американскими военными в Польше не первая. Так, в прошлом месяце два человека попали в больницу. Инцидент произошел между населенными пунктами Бжеско и Новый Сонч в Малопольском воеводстве на юге страны, где столкнулись три американские армейские машины.

Кроме того, в феврале в Нижней Силезии перевернулся микроавтобус с семью военнослужащими США. В результате транспортное средство было серьезно повреждено, а шестерым военным понадобилась госпитализация.

Кроме того, в прошлом году на северо-востоке Польши американский бронетранспортер Stryker врезался в дерево. Колонна военного транспорта двигалась государственной трассой. В определенный момент один из бронетранспортеров съехал в ров и врезался в дерево. В результате случившегося пострадали двое военных. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Польша, армия США

Вы сейчас просматриваете новость " Новое ДТП с американскими военными: есть пострадавшие". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое украинцев погибли в жутком ДТП в Польше

14 апреля, 15:54

По данным польской полиции, двое украинцев и двое граждан Грузии путешествовали на легковушке, которая врезалась в дерево

В Польше поезд снес скорую помощь на переезде, есть жертвы

7 апреля, 05:03

Поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи

Гибель украинцев в ДТП в Польше: в МИД сделали заявление

25 марта, 12:56

Украинские дипломаты подтверждают, что жертвами дорожной аварии в Нижнесилезском воеводстве стали три человека

В Польше в ДТП погибли три украинца

24 марта, 20:23

ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца

«Нищенствует…». Что случилось с дочерью Олега Табакова

Коломойский об отношениях с Зеленским: я его марионетка

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Политолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах

Эксперт сказал, что ждут энергрынки от победы Зеленского

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

Стаканчик онкологии. Кофе и чай способствуют развитию рака

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Ученые раскрыли одну из загадок гения Леонардо да Винчи

Отсрочить старость. Еда, которая поможет мозгу

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Распродажа остатков со склада. Кроссовки puma BMW

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

Раскрыты характеристики нового ракетного комплекса "Нептун"

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения