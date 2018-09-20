Новое отравление в Солсбери: пострадавших выписали из больницы

Пострадавших в результате отравления в одном из ресторанов в Солсбери в прошлое воскресенье выписали из больницы. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не рассматриваем этот инцидент как подозрительный", - заявили в полиции.

Ранее модель Анна Шапиро, госпитализированная вместе с мужем 16 сентября с тяжелым отравлением из одного из ресторанов в Солсбери, назвала этот инцидент покушением со стороны российских спецслужб, пишет газета Sun.

Шапиро утверждает, что ее отец был высокопоставленным военным в российской армии, а сама она была вынуждена уехать в Великобританию после "получения писем с угрозами".

По ее словам, ее хотели убить после того, как она "отвернулась от Родины".

При этом в британских спецслужбах полагают, что для отравления возможно был использован крысиный яд.

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервнопаралитического вещества "Новичок", в Лондоне считают, что российские спецслужбы причастны к этому инциденту. В Москве отвергают эту версию.

Накануне полиция в Солсбери заявила, что недавний инцидент с моделью и ее мужем не связан с "Новичком".