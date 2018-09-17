Посетителям ресторана в Солсбери стало плохо не из-за "Новичка" – полиция

Сегодня, 10:04

Пострадавшие были сразу госпитализированы и остаются под наблюдением до сих пор, их имена не называются

Британские полицейские. Фото: AFP
Британские полицейские. Фото: AFP

Причиной плохого самочувствия двух посетителей ресторана в Солсбери было не отравляющее  вещество "Новичок". Об этом сообщила полиция Уилтшира, передает BBC.

В воскресенье вечером в ресторан Prezzo, расположенный на центральной улице, вызвали полицию, когда ужинавшей там паре стало неожиданно плохо.

Полицейские присвоили инциденту статус особой важности, ресторан оцепили. Свидетели сообщали, что на месте происшествия видели оперативника в костюме химической защиты.

"В связи с недавними событиями в городе и опасениями, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества, всеми службами были предприняты самые серьезные меры по выявлению причин произошедшего", - говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.

Пострадавшие были сразу госпитализированы и остаются под наблюдением до сих пор. Их имена не называются, известно только, что мужчине 40 с лишним лет, женщине – за 30.

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Напомним, ранее украинский нардеп Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что сейчас Путин будет "отдуваться" за бардак в российских спецслужбах из-за "дела Скрипалей".

Подробнее о действиях и угрозах российских спецслужб за пределами РФ читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".
Великобритания, отравление, новичок, Солсбери

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