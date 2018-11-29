Рождественское чудо: в Дортмунде установили самую высокую новогоднюю елку

Новогоднюю красавицу собрали из 1,7 тыс. небольших деревьев, которые вырастили специально для праздничного рекорда

Немецкий город Дортмунд установил всемирный рекорд – именно здесь установили самую большую настоящую рождественскую елку. Ее высота превышает 15-этажное здание – 45 м.

Новогоднюю красавицу собрали из 1,7 тыс. небольших деревьев, которые не рубили в лесу, а вырастили специально для праздничного рекорда.

Собирали ее почти месяц и украсили тоже с размахом – 48 тыс. фонариков.

В то же время рекорд за самую большую искусственную елку принадлежит мексиканскому городу Пасео-де-ла-Реформа, где в 2009 году установили настоящего колосса – 112-метровое праздничное дерево.

Ранее мы писали о том, как проходит подготовка к Рождеству в Париже, где иллюминацию на Елисейских полях поручили включить одному из ведущих дизайнеров мира – Карлу Лагерфельду.

Напомним, что в то же время на заполярной родине Санта Клауса не выпало ни снежинки, хотя обычно в эту пору в Лапландии должна царить уже настоящая зимняя сказка.

Также мы писали, что в Белый дом доставили рождественскую ель – в церемонии принимали участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.