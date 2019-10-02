Новые предложения Лондона по Brexit станут плохой новостью – МИД Ирландии

Ирландия / Фото: AFP

Ирландское правительство ждет официальные предложения Лондона по поводу альтернатив прописанному в соглашении о Brexit механизму "бэкстоп", который гарантирует сохранение прозрачной границы между югом и севером Ирландии после выхода Великобритании из ЕС, однако, скорее всего, они станут плохой новостью. Об этом заявил в среду в интервью местному телеканалу Ар-ти-и вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Коувени.

"Мы пока не видели детальных предложений Великобритании по "бэкстоп". Правительство ждет, однако, судя по вчерашним сообщениям прессы, скорее всего, это будут плохие для нас новости", – сказал Коувени.

"По нашему убеждению, идея развертывания пунктов таможенного контроля на острове Ирландия не может стать основой соглашения между ЕС и Соединенным Королевством. Об окончательном суждении можно будет говорить после того, когда мы увидим детали", - продолжил глава ирландской дипломатии.

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Телеканал уточнил, что советник британского премьера Дэвид Фрост во второй половине дня в среду представит в Брюсселе официальный текст, содержащий позицию Лондона по Brexit. Во вторник британская пресса, ссылаясь на правительственные источники, сообщила, что Джонсон намерен предложить ЕС создать единую экономическую зону на острове Ирландия. Внутри нее будет возможно свободное перемещение продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

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Предложения Джонсона также предполагают выработку общих правил регулирования импорта-экспорта для других категорий товаров, пересекающих границу между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и выходящей из Евросоюза вместе с Великобританией Северной Ирландией. Однако это потребует осуществления таможенных процедур на границе между севером и югом острова.

Напомним, что 2 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обнародовать свое последнее предложение для Европейского Союза по Brexit, что является одной из главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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