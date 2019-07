Три месяца до Brexit: сможет ли Борис Джонсон вывести Британию из ЕС до 31 октября

Борис Джонсон / Фото: Reuters

Любитель котлет по-киевски Борис Джонсон и его девушка Кэрри Симондс во вторник, 30 июля переехали в официальную резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Выступая с программной речью сразу после своего назначения, Джонсон пообещал без всяких "но" и "если" вывести страну из ЕС в полночь 31 октября. Новый глава правящей Консервативной партии готовится к сценарию жесткого Brexit, если ЕС откажется пересмотреть соглашение по выходу. Но главная проблема далеко не в позиции Брюсселя. Предшественница Джонсона и вторая в истории женщина на посту премьер-министра Тереза Мэй ушла в отставку из-за непримиримой позиции парламента, который так и не смог проголосовать хоть за какой-то вариант выхода из ЕС. Появлялись даже слухи о повторном референдуме, которые так же быстро развеялись с приходом Бориса Джонсона. Новый британский премьер четко обозначил дедлайн – 31 октября. Поэтому за последующие три месяца должна решиться как его судьба на посту премьера, так и судьба самого Brexit.

Нетипичный представитель британской элиты

Официально в свои премьерские полномочия Борис Джонсон вступил 24 июля, победив во внутрипартийном "праймериз". За его кандидатуру проголосовало более 92 тыс из 160 тыс членов Консервативной партии. На главном посту страны Борис Джонсон сменил Терезу Мэй, которая так и не смогла вывести страну из Евросоюза. Будучи заядлым евроскептиком из-за несогласия с политикой Мэй, год назад Джонсон покинул кресло министра иностранных дел. На пост премьера он зашел с бескомпромиссным обещанием вывести Великобританию из ЕС до 31 октября, во чтобы то ни стало.

Многие сравнивают Бориса Джонсона с Дональдом Трампом, называя его несистемным и неординарным политиком. При этом сам Трамп публично поддерживал Джонсона, и вначале июня накануне трехдневного визита в Британию по приглашению Королевы заявил, что Борис Джонсон будет превосходным премьером. Но если сходство между ними и есть, то, как пишут СМИ, чисто внешнее. Плюс, как и Трамп в свое время, Джонсон участвовал в развлекательной телепередаче Have I Got News for You на BBC. На этом сходства, пожалуй, заканчиваются.

Некоторые также сравнивают Бориса Джонсона с Уинстоном Черчиллем, и не безосновательно. Джонсон написал книгу "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" и, как подметил The Telegraph, даже цитировал Черчилля в своей первой после назначения речи.

Борис Джонсон – яркий представитель британской элиты, выпускник Оксфорда и Итона – одной из самых престижных школ, которую окончили многие премьер-министры Британии. К тому же, Джонсон еще и родственник Королевы Елизаветы в десятом колене. Будучи мэром Лондона два срока подряд, он запомнился своими экстравагантными пиарходами. Ездил на работу на велосипеде (кстати, горожане до сих пор называют муниципальные велосипеды Boris bike), упал в реку, участвуя в уборке мусора и даже застрял на подвесном тросе в парке Виктория во время проведения в Лондоне летних Олимпийских игр в 2012 году.

Бурно обсуждала Великобритания и личную жизнь Бориса Джонсона, который после 25 лет брака развелся со своей супругой Мариной Уилер, а позже признался, что не раз ей изменял. Более того, в июне этого года Борис Джонсон сказал, что употреблял кокаин, когда ему было 19 лет.

До того, как стать министром иностранных дел в июле 2016-го, он агитировал за Brexit, разъезжая по стране на красном автобусе с надписью "Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте лучше будем финансировать Национальную службу здравоохранения". Почти сразу же официальные службы опровергли скандальный слоган, ведь больше половины этой суммы Великобритания получала назад в виде дотаций фермерам. Однако свое дело агитационная кампания сделала – британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Многие полагали, что Борис Джонсон выдвинет свою кандидатуру на премьерский пост еще три года назад, сразу после референдума. Но его опередил ближайший соратник в кампании по Brexit.

Из ЕС меньше чем за 100 дней

"Не стоит недооценивать Бориса Джонсона", – сказал главный переговорщик нового премьера с ЕС Дэвид Фрост.

На пост премьер-министра Борис Джонсон заходит, когда выход Великобритании из ЕС зашел в тупик. Уже 25 июля, на следующий день после официального вступления Джонсона в должность, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье назвал неприемлемыми требования нового британского премьера исключить из соглашения о выходе механизм "бэкстоп", на котором настоял Брюссель. Механизм записали в соглашение, чтобы избежать возобновления "жесткой" границы (возобновления таможенного и пограничного контроля) между Республикой Ирландия, которая является членом ЕС, и провинцией Северная Ирландия.

Не имея большинства в парламенте, Борис Джонсон опирается на поддержку десяти североирландских депутатов, которые категорически против "бэкстоп". Правда, эксперты полагают, что в целом позиция нового британского премьера по "жесткому" Brexit может быть связана со своеобразным переговорным шантажом – мудрой дипломатической уловкой, которая может заставить ЕС пересмотреть некоторые позиции по договоренностям, достигнутым во времена Терезы Мэй.

"В пользу этого говорит и то, что во время работы Джонсона в МИДе, все так же перепугано ожидали, что же ждет Британию с таким экстравагантным политиком? Но ничего особо революционного не случилось. Насколько мне известно, украинские визави, которые имели с ним дело, отзывались о Джонсоне достаточно позитивно. Если говорить с точки зрения real politik, то Британия в принципе не заинтересована в выходе без договоренностей с ЕС. У Британии не меньше страхов, связанных с таким выходом, чем у ЕС. Конечно, я не буду исключать, что возможен и вариант "жесткого" Brexit. Однако пока это даже не план "Б", – сказал сайту "Сегодня" первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий.

Для координации процесса выхода из ЕС в Великобритании создали два комитета: Exit Strategy Committee (Комитет по стратегии выхода), который будет вырабатывать главные решения по Brexit, и Daily Operations Committee (Комитет по ежедневным операциям), который займется Brexit без соглашения с ЕС. Заседания Daily Operations Committee будут проходить в кабинете комитета Cobra. BBC пишет, что обычно там проводят совещания по масштабным кризисам, к примеру, по предотвращению или реагированию на террористические угрозы, и такое символическое решение подчеркивает, что на данный момент страна занята национальной миссией по подготовке к Brexit.

The Times и вовсе окрестило Daily Operations Committee "военным" кабинетом, в который вошли шесть министров-сторонников "жесткого" Brexit. Рабочую неделю новый премьер начал с поездок по стране и запуска самой масштабной правительственной рекламной кампании со времен Второй мировой, чтобы пролоббировать "жесткий" Brexit. Три месяца такой кампании обойдутся бюджету в 100 млн фунтов.

В то же время члены Консервативной партии побаиваются, что Бориса Джонсона может постигнуть судьба Терезы Мэй. Поскольку, как в рядах консерваторов, так и лейбористов нет единства по выходу из ЕС. "Премьер-министр не имеет отношения к этому процессу. Для этого у нас есть парламент, который глубоко не верит, если не сказать, что открыто выступает против Brexit без соглашения. У нас есть спикер, который будет делать все, чтобы остановить любой механизм по Brexit без соглашения", - считает депутат от Консервативной партии Эндрю Перси.

По мнению члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, у Бориса Джонсона просто нет выбора.

"Из-за того, что парламент Британии не успевал проголосовать, европейцы согласились перенести Brexit на 31 октября. Хотя, ЕС предлагал и более поздний срок. Брюссель был готов предоставить чуть ли не два года. Но Тереза Мэй сказала, что максимум 31 октября, и она все согласует. Британия, которая сама не знала, чего хочет, со своим поведением европейцам, откровенно говоря, надоела. Борис Джонсон уже начал кампанию. Все его визиты и выступления на этой неделе говорят о том, что он пытается подготовить Британию к идее "жесткого" Brexit. И, в отличие от Терезы Мэй, Джонсон не видит в этом ничего такого, для него лично это не проблема", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

Но в одном эксперты сходятся. Самая сложная сейчас задача – это договорится с парламентом, который за последние полгода так и не смог проголосовать хоть за какой-то вариант Brexit. Более того, в середине июля члены Палаты общин приняли поправку в закон о самоуправлении в Северной Ирландии, чтобы не дать премьеру остановить работу парламента, который может заблокировать выход из ЕС без соглашения. Некоторые не исключают и досрочных парламентских выборов. В таком случае выход Великобритании из ЕС растянется на неопределенный срок.

