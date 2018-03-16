Новый глава МВД Германии не нашел места в стране для ислама

Министр напомнил, что страна формировалась под влиянием христианства

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отметил, что не считает ислам частью Германии.

Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Политик сказал, что Германия сформировалась под влиянием христианства, частью которого являются выходные дни и церковные праздники, такие как Пасха, Троица и Рождество.

Позже Зеехофер добавил, что проживающие в стране мусульмане, "естественно, являются частью Германии".

"Однако это не означает, что мы должны отказываться от собственных традиций из-за фальшиво понятой тактичности", - указал он.

Напомним, что новый глава МИД ФРГ Гайко Маас тоже сделал громкое заявление - по Украине и отравлению Скрипаля.

Как сообщалось, Ангелу Меркель снова избрали канцлером. Стоит отметить, что голосование было довольно равным. "За" ее кандидатуру проголосовали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Девять депутатов воздержались от голосования.

Также напомним, члены Социал-демократической партии Германии во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с Христианско-демократическим союзом во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



