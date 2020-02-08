Новый ракетный договор для Европы: Макрон сделал громкое заявление

Эммануэль Макрон / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы принять участие в будущих переговорах по контролю над вооружениями и подписать новые соглашения, в том числе аналог Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление он сделал, выступая с речью по теме ядерного сдерживания в Военной школе в Париже.

"После развала ДРСМД Франция желает, чтобы начались расширенные дискуссии, в ходе которых учитывались бы интересы Европы, а переговоры обеспечили стратегическую стабильность на нашем континенте. Если переговоры и более широкий договор реальны, мы хотим, чтобы европейцы принимали активное участие и подписали следующий договор, поскольку он касается нашей территории", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что "европейцы должны предлагать международную повестку в области контроля над вооружениями" и "ограничить возможности применения наиболее дестабилизирующего оружия". Французский лидер призвал к формированию единой европейской позиции "с учетом развития современных вооружений, особенно в России".

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Он указал на риск возобновления гонки вооружений без сдерживающих факторов в случае непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и США. "Некоторые соглашения уже не обеспечивают нашу безопасность, - сказал Макрон. - Слишком долго европейцы думали, что достаточно просто подавать пример и разоружаться, полагая, что остальные страны последуют за нами".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин сожалеет о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности соглашения между США и Россией, поскольку это наносит ущерб мировой архитектуре безопасности. При этом Меркель заявила, что ответственность за крах договора несет Россия.

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Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение ракеты 9М729.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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