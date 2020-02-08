Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Новый ракетный договор для Европы: Макрон сделал громкое заявление

8 февраля, 01:34

Европейцы должны предлагать международную повестку в области контроля над вооружениями

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы принять участие в будущих переговорах по контролю над вооружениями и подписать новые соглашения, в том числе аналог Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление он сделал, выступая с речью по теме ядерного сдерживания в Военной школе в Париже.

"После развала ДРСМД Франция желает, чтобы начались расширенные дискуссии, в ходе которых учитывались бы интересы Европы, а переговоры обеспечили стратегическую стабильность на нашем континенте. Если переговоры и более широкий договор реальны, мы хотим, чтобы европейцы принимали активное участие и подписали следующий договор, поскольку он касается нашей территории", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что "европейцы должны предлагать международную повестку в области контроля над вооружениями" и "ограничить возможности применения наиболее дестабилизирующего оружия". Французский лидер призвал к формированию единой европейской позиции "с учетом развития современных вооружений, особенно в России".

Реклама

Он указал на риск возобновления гонки вооружений без сдерживающих факторов в случае непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и США. "Некоторые соглашения уже не обеспечивают нашу безопасность, - сказал Макрон. - Слишком долго европейцы думали, что достаточно просто подавать пример и разоружаться, полагая, что остальные страны последуют за нами".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин сожалеет о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности соглашения между США и Россией, поскольку это наносит ущерб мировой архитектуре безопасности. При этом Меркель заявила, что ответственность за крах договора несет Россия.

В тренде
В России разбился вертолет с депутатом из партии Путина
Айрат Хайруллин

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение ракеты 9М729.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

РСМД Эммануэль Макрон ДРСМД

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото
Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фотоFun
Brexit, Nexit, Chexit: кто еще следом за Великобританией собирался выходить из ЕС
Brexit, Nexit, Chexit: кто еще следом за Великобританией собирался выходить из ЕСЕвросоюз
Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности Brexit
Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности BrexitЕвросоюз
"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявлениеFun
Евросоюз даст 26 млн евро на развитие мелких и средних агрохозяйств
Евросоюз даст 26 млн евро на развитие мелких и средних агрохозяйствЭкономика
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой РимскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...