Столтенберг: распад ДРСМД будет означать больше российских ракет в Европе

Это добавляет неопределенность и непредсказуемость, на которые страны НАТО должны реагировать, - заметил Столтенберг

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

Распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности является дополнительным аргументом для увеличения расходов стран НАТО на оборону. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Прекращение действия ДРСМД является дополнительным аргументом для увеличения расходов на оборону, — заявил Столтенберг. — Но я хочу снова подчеркнуть, что мы не хотим новой гонки вооружений, не хотим новой холодной войны".

По его мнению, "распад ДРСМД (в результате одностороннего выхода из него США — Ред.) будет означать еще больше российских ракет в Европе, способных нести ядерное оружие". "Это добавляет неопределенность и непредсказуемость, на которые страны НАТО должны реагировать", — добавил он.

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Глава Пентагона Марк Эспер вновь призвал европейские страны активнее увеличивать оборонные расходы и прекратить попытки ограничить доступ американскому ВПК на европейский рынок оборонных заказов. Он отметил, что хотя в 2014 году на саммите в Уэльсе все страны НАТО обязались довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году под предлогом ответа на российскую угрозу, к 2020 году лишь восемь из 29 государств альянса достигли такого уровня оборонных ассигнований.

Напомним, в конце месяца Украина ожидает представителей Североатлантического совета. Данная структура является руководящим органом НАТО.

В рамках двухдневной поездки участники совета 30-31 октября посетят Одессу и Киев.

В рамках визита генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет в Киеве заседание комиссии Украина – НАТО. Участие в мероприятии будет принимать и президент Владимир Зеленский. У делегатов запланирована встреча с народными депутатами, Кабинетом министров и представителями гражданского общества.

Напомним, во время своего рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Столтенбергом, обсудив дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

Также "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении сессии ПА НАТО в Украине в 2020 году. В следующем году в Киеве состоится ряд мероприятий, в частности пленарное заседание, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

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