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Новый теракт с грузовиком в Германии: арестован беженец

8 октября, 13:51

Водитель грузовика приехал в Германию из Сирии в 2015 году и ранее уже задерживался полицией

Видео: Reuters

Через месяц после смертельного ДТП с Porsche в Берлине в центральной части страны произошло новое ДТП, которое было признано терактом.

Авария случилась вечером 7 октября – грузовик протаранил восемь легковушек, стоявшие на светофоре в городе Лимбург. Как выяснили следователи, незадолго до случившегося грузовик был похищен.

Как сообщает Spiegel, в результате случившегося пострадали не менее 17 человек.

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Кроме того, был ранен и сам злоумышленник. Им оказался 32-летний мигрант сирийского происхождения, который прибыл в Германию четыре года назад, но не имел вида на жительство. При задержании он сопротивлялся и вспоминал Аллаха.

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Задержанный был знаком правоохранительным органам – он уже привлекался к ответственности за разбой, торговлю наркотиками и мелкие кражи, но экстремистских взглядов не демонстрировал.

Власти Германии расценили произошедшее как теракт.

Напомним, в прошлом году грузовик въехал в группу людей, которые сидели в кафе в немецком Мюнстере.В результате инцидента погибли четыре человека, еще 30 пострадали. За рулем грузовика находился гражданин ФРГ. После инцидента он покончил с собой.

Мы также писали о пожаре в лагере беженцев на греческом острове Лесбос – возгорание началось во время беспорядков, которые начались на фоне большого перенаселения в лагере. В связи с этим власти страны приняли решение депортировать 10 тысяч просителей убежища.

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