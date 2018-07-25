Новый виток торговой войны: ЕС приготовился ударить пошлинами по товарам из США

Вчера, 17:14

Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на американские товары на 20 млрд долларов в год

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На фоне озвученной решительной позиции Германии по торговым вопросам, Европейская комиссия собирается ввести новые пошлины на американские товары на сумму 20 млрд долларов в год, если США обложит дополнительными сборами автомобили из ЕС. Об заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, сообщает Reuters.

Отметим, Сесилия Мальмстрем сопровождает президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в рамках его визита в Вашингтон. 25 июля Юнкер и Трамп встретятся в Белом доме, чтобы обсудить разногласия между США и ЕС в сфере торговли.

Ранее глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идет. При этом в Европе ждут первых примирительных шагов со стороны США.

Тем временем, глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.

Кроме того, противостояние между ЕС и США разворачивается и по линии автопрома. Как заявил президент США Дональд Трамп, на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20% По словам аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста, среди стран ЕС сильнее всего пострадает Германия, которая поставляет в США 600 тыс. автомобилей в год.

В 2017 году США импортировали автомобили и автокомпоненты на 294 млрд евро, в том числе из ЕС – на 58 млрд евро.

Также происходит торговая война США с Китаем. Вашингтон ввел дополнительные сборы в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму 34 млрд долларов в год. Китай принял ответные меры и ввел пошлины в 25% на ввоз 545 товаров американских товаров на аналогичную сумму – около 34 млрд долларов в год.
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