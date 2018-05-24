Один из городов Германии собирается запретить дизельные авто

Ограничение проезда старых дизельных автомобилей будет действовать на двух участках дороги в одном из районов Гамбурга

Запрет на движение по городу старых дизельных автомобилей и грузовиков собирается ввести с 31 мая Гамбург (Германия), пишет Spiegel.

По информации издания, ограничение проезда таких автомобилей будет действовать на двух участках дороги в районе Альтона-Норд – там уже установили соответствующие запрещающие знаки.

Так, на одной из улиц длиной 580 метров будет запрещен проезд дизельных автомобилей, которые не соответствуют стандартам выбросов Евро-6.

Напомним, ранее Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов. Такие запреты могут вводиться для борьбы с загрязнением воздуха.

Вслед за немецким судом шведское правительство разрешило муниципалитетам принимать решения о запрете для въезда дизельных авто в центр города. "Смягченные" правила вступят в силу в Швеции меньше чем через два года, более жесткие – к 2022 году

Кроме того, из-за "дизельгейта" в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей.