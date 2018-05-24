Один из городов Германии собирается запретить дизельные авто

Сегодня, 06:15

Ограничение проезда старых дизельных автомобилей будет действовать на двух участках дороги в одном из районов Гамбурга

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Запрет на движение по городу старых дизельных автомобилей и грузовиков собирается ввести с 31 мая Гамбург (Германия), пишет Spiegel.

По информации издания, ограничение проезда таких автомобилей будет действовать на двух участках дороги в районе Альтона-Норд – там уже установили соответствующие запрещающие знаки.

Так, на одной из улиц длиной 580 метров будет запрещен проезд дизельных автомобилей, которые не соответствуют стандартам выбросов Евро-6.

Напомним, ранее Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов. Такие запреты могут вводиться для борьбы с загрязнением воздуха.

Вслед за немецким судом шведское правительство разрешило муниципалитетам принимать решения о запрете для въезда дизельных авто в центр города. "Смягченные" правила вступят в силу в Швеции меньше чем через два года, более жесткие – к 2022 году

Кроме того, из-за "дизельгейта" в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей
авто, запрет, проезд, дизель, Гамбург

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Порошенко изменил правила ввоза авто в Украину

22 Мая, 11:09

Новшества касаются сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам

Авто

Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Без трудового договора не пускают: "евробляхи" начали проверять жестче

19 Мая, 07:50

У собственников европейских автомобильных номеров появились проблемы на границе
Загрузка...

Авто

Фото: Volvo

Volvo откажется от дизелей

17 Мая, 05:50

По планам, к 2025 году половина выпускаемых Volvo машин будут электромобилями

Политика

Василий Марушинец. Фото: Facebook/Марушинец

Отстранен "за антисемитизм": в МИД приняли решение по консулу в Гамбурге

14 Мая, 17:26

Сейчас идет основательная проверка в отношении украинского дипломата, сообщила Беца
Загрузка...