Один из последних узников Освенцима умер от коронавируса в Бельгии

В субботу, 26 апреля, в Бельгии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, скончался один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

Об этом сообщает ВВС.

"Один из последних бельгийцев, переживших Холокост, Анри Кичка, умер от COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в годы Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны.

Спустя 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о том, что ему пришлось пережить в концлагере.

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Как сообщалось, Бельгия начнет постепенно выходить из карантина 4 мая, ослабление ограничений разделили на три этапа.

Кроме того, в Бельгии количество выписанных из больниц за сутки впервые превысило число поступивших еще 4 апреля.

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О том, как проходит процесс выхода из карантина в разных странах ЕС, смотрите в сюжете: