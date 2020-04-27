Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Один из последних узников Освенцима умер от коронавируса в Бельгии

27 апреля, 01:07

Елена Вус

В годы Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим

В субботу, 26 апреля, в Бельгии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, скончался один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

Об этом сообщает ВВС.

"Один из последних бельгийцев, переживших Холокост, Анри Кичка, умер от COVID-19", – говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что в годы Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны.

Спустя 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о том, что ему пришлось пережить в концлагере.

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 26 апреля и все подробности

Как сообщалось, Бельгия начнет постепенно выходить из карантина 4 мая, ослабление ограничений разделили на три этапа.

Кроме того, в Бельгии количество выписанных из больниц за сутки впервые превысило число поступивших еще 4 апреля.

Реклама

О том, как проходит процесс выхода из карантина в разных странах ЕС, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бельгия смерть освенцим коронавирус узник COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 26 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 26 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 апреляЕвросоюз
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусомЕвросоюз
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика
Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли
Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли "Нормандская четверка" в БерлинеПолитика
Какие страны могут открыться для путешественников уже в середине лета
Какие страны могут открыться для путешественников уже в середине летаTravel

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...