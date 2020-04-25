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Бельгия собирается выходить из карантина: как будут снимать ограничения и когда

25 апреля, 12:40

Татьяна Очеретяна

Если ситуация снова ухудшится, ограничения могут снова ввести

Бельгия, где разработали новые тесты на коронавирус, начнет постепенно выходить из карантина 4 мая, ослабление ограничений разделили на три этапа. Об этом сообщает Le Soir.

Отмечается, что премьер-министр Бельгии Софи Вильмес представила детальный план ослабления карантинных ограничений в стране. Первый этап начнется 4 мая: возобновляют работу промышленные предприятия. Через неделю, 11 мая, начнут работать все магазины.

Второй этап начнется 18 мая. С этого дня дети пойдут в школы, приоритет будет для учащихся тех классов, которые должны составлять экзамены. В то же время в классе одновременно будут учиться не более 10 учеников. Все ученики, старше 12 лет, должны носить маски. Также на этом этапе возобновят работу предприятия сферы услуг, при которых есть контакт с клиентами – салоны красоты и музеи. Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.

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Третий этап запланировали на 8 июня: начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.

Впрочем, вместе с ослаблением карантина вводится "масочный режим" в общественном транспорте и школе. Начиная с 4 мая планируется увеличить способность тестирования до 25 000 тестов в день и тщательно отслеживать контакты больных коронавирусом.

Премьер отметила, если количество новых заражений снова возрастет, не исключено повторное введение ограничений. На сегодняшний день в стране выявлено более 44 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли более 6,5 тысяч больных.

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Напомним, мы писали, что Бельгия перед вспышкой коронавируса уничтожила резервный запас масок. Отмечается, что маскидостигли предельного срока хранения.

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Кроме того, в Бельгии количество выписанных из больниц за сутки впервые превысило число поступивших еще 4 апреля.

Тем временем мы рассказывали, что украинские школьники уже не вернутся за парты в этом году:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бельгия карантин коронавирус ограничения

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