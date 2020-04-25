Бельгия собирается выходить из карантина: как будут снимать ограничения и когда

Бельгия, где разработали новые тесты на коронавирус, начнет постепенно выходить из карантина 4 мая, ослабление ограничений разделили на три этапа. Об этом сообщает Le Soir.
Отмечается, что премьер-министр Бельгии Софи Вильмес представила детальный план ослабления карантинных ограничений в стране. Первый этап начнется 4 мая: возобновляют работу промышленные предприятия. Через неделю, 11 мая, начнут работать все магазины.
Второй этап начнется 18 мая. С этого дня дети пойдут в школы, приоритет будет для учащихся тех классов, которые должны составлять экзамены. В то же время в классе одновременно будут учиться не более 10 учеников. Все ученики, старше 12 лет, должны носить маски. Также на этом этапе возобновят работу предприятия сферы услуг, при которых есть контакт с клиентами – салоны красоты и музеи. Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.
Третий этап запланировали на 8 июня: начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.
Впрочем, вместе с ослаблением карантина вводится "масочный режим" в общественном транспорте и школе. Начиная с 4 мая планируется увеличить способность тестирования до 25 000 тестов в день и тщательно отслеживать контакты больных коронавирусом.
Премьер отметила, если количество новых заражений снова возрастет, не исключено повторное введение ограничений. На сегодняшний день в стране выявлено более 44 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли более 6,5 тысяч больных.
Напомним, мы писали, что Бельгия перед вспышкой коронавируса уничтожила резервный запас масок. Отмечается, что маскидостигли предельного срока хранения.
Кроме того, в Бельгии количество выписанных из больниц за сутки впервые превысило число поступивших еще 4 апреля.
Тем временем мы рассказывали, что украинские школьники уже не вернутся за парты в этом году:
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