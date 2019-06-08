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Претендент на премьерский пост Британии признался, что потреблял наркотики

8 июня, 09:06

Майкл Гоув заявил, что принимал наркотики 20 лет назад, когда был молодым журналистом

Фото: AFP

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, претендующий на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, признался, что в молодости потреблял наркотики. Соответствующее заявление политик сделал в интервью, опубликованном в субботу газетой Daily Mail.

"Я несколько раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом, - заявил изданию министр. - Это была ошибка. Я оглядываюсь назад и понимаю, что лучше бы не делал этого".

Издание уточняет, что Гоув потреблял кокаин. Об этом говорится в одной из глав готовящейся к выходу книги "Майл Гоув: человек, который спешит", написанной и предоставленной изданию для ознакомления британским журналистом Оуэном Беннетом. Источник автора книги в окружении Гоува сообщил, что политик признался в грехах молодости членам своего окружения еще в 2016 году, когда претендовал на пост главы консерваторов после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона. Помощники Гоува готовили его к острым вопросам, которые кандидату могут задать журналисты, и тогда порекомендовали ему не говорить открыто об опыте потребления наркотиков.

"Само собой, принимать теперь решение о том, следует ли мне быть лидером (тори), будут мои коллеги в парламенте и члены Консервативной партии, - добавил министр в интервью Daily Mail. – Думаю, что у всех политиков была своя жизнь до того, как они выбрали политическую карьеру. Безусловно, когда я работал журналистом, я не представлял себе, что пойду в политику и буду служить обществу, так что тогда я действовал без оглядки на это".

Гоув, которому в августе исполнится 52 года, начал заниматься журналистикой в конце 1980-х годов, успев поработать как в ведущих газетах страны, включая Times, так и на британском телевидении. В 2005 году он был избран в Палату общин британского парламента, а спустя пять лет получил свой первый министерский портфель. В настоящий момент евроскептика и сторонника жесткого сценария Brexit Гоува называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост следующего лидера консерваторов, который сменит Терезу Мэй, заняв также должность главы правительства. Его основным соперником на предстоящих выборах лидера тори называют экс-главу британского МИД Бориса Джонсона, который считается фаворитом.

7 июня Мэй ушла в отставку с поста руководителя Консервативной партии, став исполняющим обязанности ее лидера и оставшись премьер-министром Великобритании до завершения выборов нового главы тори.

Отсев кандидатов на пост премьера начнется в парламенте 13 июня. В результате серии голосований их число должно будет к 20 июня сократиться с нынешних 11 до 2. В случае, если ни один из оставшихся двух политиков не снимет после этого свою кандидатуру, выбирать из них нового лидера тори будут уже не депутаты Палаты общин, а 160 тысяч рядовых членов Консервативной партии, которые проголосуют по почте. Итоги их волеизъявления станут известны не ранее 22 июля.

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Тег Великобритания, наркотики, Brexit

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Источник:

ТАСС

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