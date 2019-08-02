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Офис партии Макрона засыпали тоннами навоза (видео)

Сегодня, 17:50

Французские фермеры оригинально выразили свое недовольство политикой своего президента

Офис партии Макрона засыпали тоннами навоза (видео) Евросоюз Французские фермеры оригинально выразили свое недовольство политикой своего президента
Фото: twitter.com/GuillaumePannet

Перед офисом партии растерявшего всяческую поддержку избирателей президента Франции Эммануэля Макрона сбросили 20 тонн навоза.

Таким образом, как сообщает Associated Press, французские фермеры выразили свой протест против ратифицированного на прошлой неделе соглашения о свободной торговле с Канадой, которое снизило пошлины на ключевые товары.

Акция членов сельскохозяйственного профсоюза FDSEA состоялась в ночь на 2 августа перед офисом политсилы "Вперед, республика" в городе Тулуза.

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В президентской партии вандализм такого рода уже осудили. Но в профсоюзе утверждают, что новый договор между Парижем и Оттавой "уничтожит все нормы качества" сельскохозяйственной продукции.

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Протесты против соглашения о свободной торговле во Франции длятся уже около недели. За это время от недовольных фермеров досталось уже 15 членам партии "Вперед, республика" в разных районах страны.

Напомним, что во Франции продолжаются протесты движения "желтых жилетов", которые требуют отставки действующего правительства и президента страны.

Мы также писали, что в преддверии выборов в Европарламент Макрон призвал принять меры против влияния России, Китая и США

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сельское хозяйство Канада Франция протест навоз зона свободной торговли фермеры Макрон

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