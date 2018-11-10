Обнаженные участницы Femen протестовали против приезда Путина и Трампа в Париж, фото

На церемонию, посвященную миру, явились "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы"

Во французской столице участницы движения Femen на торжественном мероприятии по случаю окончания Первой мировой войны выступили против приезда глав ряда государств. Об этом сообщается на странице движения в соцсети Facebook.

Акция была организована против лицемерия мероприятий в Париже.

"Церемонию, посвященную миру, проведут в присутствии гостей, которые ведут политику, которая, скорее всего, приведет нас к Третьей мировой", – отмечено в сообщении.

Как отметила одна из участниц акции, некоторые из гостей пришли отпраздновать мир, в то время как на самом деле они выступают за войну.

Среди таких гостей – президент РФ Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В руках участники акции держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила".

На обнаженных телах женщин также были надписи: "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы".

Все трех активисток задержали сотрудники полиции.

Напомним, что во Франции по приглашению французского президента находится с визитом глава украинского государства Петр Порошенко.

Ранее участница Femen на избирательном участке в Италии обнажилась во время голосования Берлускони.

Также полуголая активистка Femen похитила Иисуса в Ватикане.