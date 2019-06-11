Около 2 тыс. голых женщин окунулись в океан ради борьбы с раком

В акции приняли участие представительницы прекрасного пола, которые уже побороли или еще борются с онкологией

Фото: Pixabay

Около 1,8 тысяч женщин приняли участие в благотворительной акции, в рамках которой они полностью оголились и окунулись в море на востоке Ирландии.

Как сообщает Daily Mail, таким образом активистки, среди которых были представительницы разных возрастов – от студенток до пенсионерок – уже седьмой год подряд собирают средства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Фото: Daily Mail

В частности, в этом году им удалось собрать 700 тыс. евро, которые будут перечислены ирландской детской онкологической организации Aoibheann's Pink Tie.

В акции принимали участие как женщины, поборовшие рак, так и те, кто только борется с раком, а также их друзья и родственники.

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