Около 2 тыс. голых женщин окунулись в океан ради борьбы с раком
В акции приняли участие представительницы прекрасного пола, которые уже побороли или еще борются с онкологией
Около 1,8 тысяч женщин приняли участие в благотворительной акции, в рамках которой они полностью оголились и окунулись в море на востоке Ирландии.
Как сообщает Daily Mail, таким образом активистки, среди которых были представительницы разных возрастов – от студенток до пенсионерок – уже седьмой год подряд собирают средства для борьбы с онкологическими заболеваниями.
В частности, в этом году им удалось собрать 700 тыс. евро, которые будут перечислены ирландской детской онкологической организации Aoibheann's Pink Tie.
В акции принимали участие как женщины, поборовшие рак, так и те, кто только борется с раком, а также их друзья и родственники.
Напомним, что в марте почти 200 жителей Великобритании решили установить необычный рекорд Гиннеса и прокатились голышом на американских горках. Помешать их затее не смогла даже прохладная погода – столбики термометров показывали только 10 градусов.
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