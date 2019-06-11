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Около 2 тыс. голых женщин окунулись в океан ради борьбы с раком

11 июня, 05:02

В акции приняли участие представительницы прекрасного пола, которые уже побороли или еще борются с онкологией

Фото: Pixabay

Около 1,8 тысяч женщин приняли участие в благотворительной акции, в рамках которой они полностью оголились и окунулись в море на востоке Ирландии.

Как сообщает Daily Mail, таким образом активистки, среди которых были представительницы разных возрастов – от студенток до пенсионерок – уже седьмой год подряд собирают средства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Фото: Daily Mail

В частности, в этом году им удалось собрать 700 тыс. евро, которые будут перечислены ирландской детской онкологической организации Aoibheann's Pink Tie.

В акции принимали участие как женщины, поборовшие рак, так и те, кто только борется с раком, а также их друзья и родственники.

Напомним, что в марте почти 200 жителей Великобритании решили установить необычный рекорд Гиннеса и прокатились голышом на американских горках. Помешать их затее не смогла даже прохладная погода – столбики термометров показывали только 10 градусов.


Мы также писали о том, что из-за группы нудистов в Польше вспыхнул настоящий международный скандал – четверо англоязычных туристов в "мужском бикини" гуляли по Рыночной площади и катались в карете для прогулок по городу.

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Тег Ирландия, благотворительность, женщины, рак, море, голая, онкология, моржевание

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