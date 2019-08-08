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ООН представила "Руководство по спасению мира для лентяев"

Сегодня, 06:45

В ООН уверены, что внести свой вклад может каждый

/ Фото: Pixabay

ООН составила список действий для выполнения целей устойчивого развития, которые по силе каждому. Пособие "Руководство по спасению мира для лентяев" было опубликовано на сайте всемирной организации.

К задачам, которые ООН постановила выполнить до 2030 года, относятся, в частности, ликвидация нищеты, ликвидация голода, обеспечение здорового образа жизни, принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранение океанов, защита, восстановление экосистем суши, обеспечение гендерного равенства и содействие устойчивому экономическому росту.

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Несмотря на то, что многие люди считают, что ответственность за выполнение этих задач лежит на правительствах стран, в ООН уверены, что внести свой вклад может каждый.

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"Каждый человек на Земле, даже самый безразличный и ленивый, — часть решения, — уверены в ООН. — Если все мы сделаем их частью своей повседневной жизни, в мире произойдут большие изменения".

Ранее в ООН заявили о масштабном потеплении в Гренландии

Напомним, что в ООН заявили, что население Земли в ближайшие 30 лет увеличится на два миллиарда человек

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мир ООН спасение руководство

Источник: ТАСС

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