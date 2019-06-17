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Население Земли в ближайшие 30 лет увеличится на два миллиарда человек – ООН

17 июня, 23:52

В Европе и Северной Америке число людей старше 65 лет превысит количество детей до 5 лет

В ближайшие 30 лет население планеты увеличится на два миллиарда человек – к 2050 году оно достигнет 9,7 миллиардов человек. Такой прогноз содержится в опубликованном докладе Организации Объединенных Наций, посвященном глобальным демографическим изменениям.

По прогнозам ООН, 50% общего прироста населения в будущие три десятилетия будет приходиться на долю девяти стран — Индии, Нигерии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США.

В 2027 году, полагают эксперты, Индия обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения. При этом число людей, населяющих страны тропической Африки к 2050 году увеличится в два раза.

"Самыми стремительными темпами население растет в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения", — заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин.

В докладе также говорится о том, что население планеты стареет, и в первую очередь это касается стран Европы и Северной Америки: в 2018 году число людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до пяти лет.

Главными причинами старения населения планеты являются увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости.

По данным авторов доклада, сейчас в мире на одну женщину в среднем приходится 2,5 новорожденных ребенка, а к 2050 году этот показатель составит 2,2 ребенка на одну женщину.

В докладе говорится о том, что старение населения ведет к снижению доли людей работоспособного возраста, что ведет к серьезным проблемам, связанным с социальным обеспечением пожилых людей и выплатой пенсий.

Также отмечается рост числа стран, в которых наблюдается сокращение численности населения, что связано с падением рождаемости. К 2050 году в 55 странах численность населения сократится минимум на 1%. Это касается Украины, России, Беларуси, Армении, Латвии и Литвы.

Напомним, что по данным Госстата, численность населения Украины состоянием на 1 декабря 2018 года составляла 42 177 579 человек, причем смертность в стране превышает рождаемость – на 100 умерших приходится лишь 58 новорожденных украинцев.

Кроме того, ранее в ООН сообщили, что с 2016 по 2017 год количество страдающих от голода жителей планеты увеличилось на 17 млн – с 804 до 821 млн человек.

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Тег земля, Индия, Китай, ООН, население

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Источник:

ТАСС

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