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Ослабление карантина в Европе: в ВОЗ сделали заявление

8 апреля, 14:49

Денис Беспалов

Необходимо удвоить и утроить коллективные усилия для борьбы с коронавирусом

Для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение COVID-19. Об этом заявил директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Сейчас не время ослаблять контрмеры. Сейчас время вновь удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению (коронавируса – Ред.)", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на пресс-конференции.

В то же время он признал, что в ряде стран наблюдаются "положительные знаки" в отношении ситуации с коронавирусом.

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Ранее на этой неделе канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти с середины апреля планируют начать поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности разрешить работу магазинов. Канцлер пояснил, что Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.

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Также стало известно, что власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер. Так, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что предложит для рассмотрения вопрос о снятии запрета для граждан страны на поездки за границу, начиная с 14 апреля. Он добавил, что контроль на границах по-прежнему будет действовать. В свою очередь министр здравоохранения страны Адам Войтех указал, что правительство обсудит предложение об открытии некоторых небольших магазинов, в частности, строительных материалов и канцтоваров.

Кроме этого, премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила, что детские сады и начальные школы в стране могут возобновить работу 15 апреля. По ее словам, эти учреждения будут открыты, если статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Дании в ближайшие дни останется стабильной.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не отменит карантинные меры в апреле, а послабление может начаться уже в начале мая, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС карантин ВОЗ коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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