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Лидеру "желтых жилетов" во Франции вынесли приговор

Сегодня, 14:07

Эрика Друэ, который стоял у истоков движения, решили не садить в тюрьму, как требовала прокуратура

Эрик Друэ
Эрик Друэ. Фото: AFP
Лидеру "желтых жилетов" во Франции вынесли приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e09/de6/5c9e09de6c688.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e09/de6/5c9e09de6c688.jpg Евросоюз Эрика Друэ, который стоял у истоков движения, решили не садить в тюрьму, как требовала прокуратура

Французского водителя грузовика Эрика Друэ, который считается одним из основателей протестного движения "желтых жилетов", признали виновным в организации несанкционированных митингов и приговорили к штрафу в размере 2 тыс. евро.

Как сообщает BFM TV, соответствующее решение было оглашено в Уголовном суде Парижа 29 марта в отсутствии самого подсудимого.

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Незаконные акции протеста проходили 22 декабря и 2 января, причем во время одной из них он призвал штурмовать резиденцию французского президента – Елисейский дворец, а при задержании у него изъяли деревянную палку.

Несмотря на то, что судья проявил большую снисходительность (прокуратура требовала, помимо штрафа, арестовать Друэ на месяц), его адвокат уже выразил намерение подать апелляцию на это решение.

17 ноября прошлого года Друэ стал одним из инициаторов первых протестов против повышения акциза на топливо, что было изначальным требованием манифестантов. Кроме того, именно ему приписывают идею протестовать в желтых жилетах.

В то же время, по словам его адвоката, он еще две недели назад прекратил участвовать в демонстрациях, выразив намерение искать другие способы действий.

Напомним, что в декабре Эрик Друэ был задержан по подозрению в организации несанкционированной демонстрации.

Как уже сообщалось, в минувшую субботу участие в протестах "желтых жилетов" по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, из которых 5 тыс. — в Париже.


Кроме того, мы писали, что главу полиции Парижа отправили в отставку из-за погромов "желтых жилетов". Правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" были недостаточными.

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Тег Франция, приговор, протест, демонстрация, желтые жилеты

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