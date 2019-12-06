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Отравители Скрипаля "наследили" и в Германии: началось расследование

6 декабря, 16:30

Следователи хотят выяснить, чем "Петров" и "Боширов" занимались в окрестностях Франкфурта пять лет назад

Александр "Петров" Мишкин и Руслан "Боширов" Чепига. Фото: twitter.com/TerryMoran

Александр "Петров" Мишкин и Руслан "Боширов" Чепига. Фото: twitter.com/TerryMoran

Немецкие правоохранительные органы начали расследование в отношении "Руслана Боширова" и "Александра Петрова" – офицеров ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, отравивших бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Британии.

Ссылаясь на собственные источники, Spiegel Online сообщает о предварительном совместном расследовании Генеральной прокуратуры и Федерального ведомство по уголовным делам ФРГ под кодовым названием "Нови".

В частности, следователи выяснили, что "солсберийские туристы" бывали и в Германии – в 2014 году они провели три дня в окрестностях Франкфурта.

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Кроме того, по данным журналистов, командование ГРУ имеет связи в ФРГ – военная разведка России может быть причастна к резонансному убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого застрелили в Берлине в августе.

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Как утверждается, немецкие спецслужбы знали о готовящемся покушении на Хангошвили еще с 2017 году. Напомним, в страну он переехал в 2016 году. Несмотря на отказ в получении статуса беженца, он продолжал оставаться в Германии.

Прокуратура ФРГ уже заявила о причастности к убийству этнического чеченца Хангошвили властей РФ или Чечни. Напомним, что его убийца был задержан – им оказался гражданин России.

В связи со случившимся Берлин объявил на этой неделе двух российских дипломатов "персонами нон грата". Москва пригрозила Германии зеркальным ответом.

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Германия убийство гру отравление Скрипаля Руслан Боширов Мишкин

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