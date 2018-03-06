У Путина прокомментировали отравление экс-офицера ГРУ в Британии

Кремлю ничего не известно о ситуации с отравлением в Британии российского шпиона, экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва не в курсе, чем он занимался и в результате чего мог произойти этот случай с отравлением экс-ГРУшника.

"Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять. Москва всегда открыта для взаимодействия", – сказал Песков в ответ на вопрос о том, готова ли Москва сотрудничать со следствием", – сказал Песков.

Напомним, также отравление Скрипаля прокомментировали и посольстве РФ в Великобритании.

Сергей Скрипаль долгое время служил в ГРУ РФ, а также несколько лет проработал в МИД РФ. В 2004 году ФСБ арестовала его, уличив в сотрудничестве с британскими спецслужбами. Следствие установило, что офицер ГРУ якобы был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. Добывая секретные данные через бывших сослуживцев, он передавал их британцам. Впоследствии Московский окружной военный суд по вменяемым обвинениям приговорил Скрипаля к 13 годам тюрьмы строгого режима по статье о госизмене. В середине 2010 года Скрипаля и еще нескольких шпионов выпустили в обмен на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. С тех пор он проживал в Великобритании, где получил убежище.

Напомним, это уже не первый шпион, которого настигло отравление. В 2006 году в Лондоне умер от отравления полонием-210 подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко. Британские детективы Скотланд-Ярда, расследовавшие его гибель, заявляли о том, что спецслужбы РФ пытались отравить и их.