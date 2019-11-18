Отравление Скрипалей: СМИ узнали о встрече Джонсона с экс-агентом КГБ

Джонсон, который в 2018 году был министром иностранных дел, встретился с Лебедевым после саммита глав МИД в Брюсселе

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2018 году, вскоре после инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, встречался на вечеринке с бывшим экс-КГБ, ныне бизнесменом Александром Лебедевым. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Борис Джонсон встречался с бывшим агентом КГБ во время весьма спорной поездки на вечеринку через два дня после посещения саммита НАТО на высоком уровне, повестка дня которого была сосредоточена на России", - пишет издание.

Под бывшим агентом КГБ газета имеет в виду российского миллиардера Александра Лебедева, нынешнего владельца британских газет Independent и Evening Standard.

Джонсон, который в 2018 году был министром иностранных дел, встретился с Лебедевым после саммита глав МИД в Брюсселе, организованного после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля. Согласно информации издания, после саммита Джонсон без личной охраны отправился в Италию на вечеринку Евгения Лебедева – сына Александра Лебедева.

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О встрече стало известно еще в июле 2019 года, однако Лебедев-старший до сих пор это отрицал. Теперь же представитель бизнесмена признал, что встреча состоялась на вечеринке: "Он (Александр Лебедев – ред.) часто ездит в Италию с сыном. Он часто бывает в Европе и за эти годы познакомился там практически со всеми друзьями Евгения. Так что в этой встрече нет ничего необычного".

Как отмечает издание, неизвестно, о чем шла речь и как долго длилась встреча Лебедева с Джонсоном. Когда журналисты попросили прояснить ситуацию, на Даунинг-стрит отказались от комментариев.

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Ранее сообщалось, что парламентский отчет о российском вмешательстве в британскую политику будет опубликован после парламентских выборов, которые состоятся в Великобритании 12 декабря.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он может содержать данные, неприятные для премьер-министра Бориса Джонсона и его партии.

Напомним, бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

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