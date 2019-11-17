В Британии назвали сроки публикации отчета о вмешательстве России

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Парламентский отчет о российском вмешательстве в британскую политику будет опубликован после парламентских выборов, которые состоятся в Великобритании 12 декабря. Об этом заявил министр безопасности Брэндон Льюис, сообщает Reuters.

Льюис сообщил, что отчет не может быть опубликован во время предвыборного периода, который устанавливает правила правительственных объявлений во время избирательной кампании.

"Мы хотим убедиться, особенно там, где речь идет о национальной безопасности, что мы проходим этот процесс должным образом и тщательно. Мы не можем публиковать такие вещи во время всеобщих выборов ... но после всеобщих выборов этот отчет будет опубликован", – сказал он.

На прошлой неделе в британском правительстве заявили, что отчет не был опубликован из-за необходимой процедуры, согласно которой проверка потребует нескольких недель.

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Оппоненты обвиняли правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он может содержать данные, неприятные для премьер-министра Бориса Джонсона и его партии.

Между тем, в британских СМИ заявили, что парламентский комитет в своем отчете определил, что российское вмешательство, возможно, повлияло на результаты референдума о членстве Великобритании в ЕС, но его эффект "не поддается количественному измерению".

Документ был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

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Председатель комитета по разведке и безопасности Доминик Грив заявил, что нет законных оснований для отсрочки публикации отчета.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства России в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

"Должны ожидать, что россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году", – отметил Помпео.

Напомним, ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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