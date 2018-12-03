Отравление Скрипалей в Солсбери: директор MI6 сделал грозное заявление в адрес Кремля

Россия недооценивает вероятный ответ Великобритании на инцидент в Солсбери, где агенты ГРУ совершили неудачное покушение на бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в марте.

В случае угрозы британское разведывательное агентство MI-6 будет готово дать Москве решительный отпор. Об этом на встрече со студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии заявит глава шпионского ведомства Алекс Янгер.

Второе за четырехлетний срок на должности выступление начальника MI-6 запланировано 3 марта, но выдержки из него уже стало доступны журналистам, пишет The Telegraph.

Он подчеркнет, что именно это управление сыграло ключевую роль в разоблачении соучастников атаки на Скрипалей и последовавшей за этим высылкой российских дипломатов. Так Британия хотела продемонстрировать России и другим потенциально враждебным государствам свою готовность дать отпор.

Янгер также отметит, что не только российский президент Владимир Путин, но и его американский коллега Дональд Трамп, а также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман попирают правила международного порядка.

"В век четвертой индустриальной революции необходимо четвертое поколение шпионажа, которое совмещает наши традиционные человеческие навыки с ускоренной инновацией, новыми партнерствами и мышлением, а также мобилизирует многообразие и наделяет властью молодежь", – считает он.

Глава британской разведки призывает Россию "или любое государство, которое стремится подорвать наш образ жизни", не недооценивать британскую решимость, возможности Великобритании, а также возможности союзников страны.

Напомним, что британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу ("Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Мы также писали о других жертвах "Новичка", Чарльзе Роули и его возлюбленной Дон Стерджес, которые были отравлены в городе Эймсбери. Напомним, что женщина скончалась из-за действия вещества.

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".