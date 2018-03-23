Отравление Скрипаля: еще один полицейский попал в больницу

Вчера, 23:48

Он проходит лечение на дневном стационаре районной больницы Солсбери

Отравление Скрипаля: еще один полицейский попал в больницу

В Британии второй сотрудник полиции, который расследовал отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, проходит лечение с подозрением на отравление.

Об этом сообщают источники.

Сейчас известно, что полицейский, который имеет незначительные симптомы отравления, включая раздражение кожи, проходит лечение на дневном стационаре районной больницы Солсбери, там же, где Сергей и Юлия Скрипаля находятся в критическом состоянии.

"Второй офицер имеет потенциальные признаки отравления, но они очень незначительные и совсем не в таких масштабах, как у офицера Бейли (первый офицер, который попал в больницу из-за отравления – Ред.) и Скрипалей", – сказал источник.

Сообщается, что на данном этапе неясно, как полицейский отравился, но вполне возможно, что он случайно вступил в контакт с объектом, что был вторично заражен.

Напомним, Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалюкоторый находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.
Великобритания, больница, полицейский, Скрипаль, отравление Скрипаля
Источник:

Telegraph

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