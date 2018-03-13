Отравление Скрипаля в Британии: появилась реакция НАТО

Сегодня, 09:57

Использование военного нервно-паралитического вещества – это ужасно и недопустимо, заявил Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Инцидент с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вызывает большое беспокойство в НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

По его словам, Альянс постоянно контактирует с британцами по данному вопросу.

"Использование военного нервно-паралитического вещества – это ужасно и недопустимо... Великобритания является очень важным союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу", – заявил Столтенберг.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По словам британского премьера, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

В свою очередь в Москве нервно отреагировали на заявление Мэй. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скатилась в откровенное хамство в адрес британских парламентариев, назвав заявления британских политиков "цирковым шоу в британском парламенте".

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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