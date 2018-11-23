Отравления в Солсбери: пострадавший полицейский впервые рассказал, как действует "Новичок"

Ник Бейли отравился, несмотря на меры химзащиты – входя в квартиру Скрипалей, он был одет в спецкостюм

Усталость, повышенная потливость, суженные зрачки – такие симптомы отравления нервно-паралитическим агентом "Новичок" проявились у сержанта британской полиции Ника Бейли, который первым вошел в квартиру бывшего российского полковника Сергея Скрипаля после покушения на него в Солсбери.

Случайная жертва ГРУ в интервью BBC впервые рассказал о своих ощущениях после случившегося.

Он утверждает, что отравился, несмотря на меры химзащиты – входя в квартиру Скрипалей через несколько часов после того, как они потеряли сознание, Бейли был одет в спецкостюм, то есть напрямую не контактировал с химическим агентом.

"Мы должны были убедиться, что в доме нет других потерпевших. Дом был погружен во тьму, но на вид все было нормально. Ничего подозрительного. Мы вышли, снова дом, сняли защитные костюмы, убрали в сумки и вернулись в участок", – вспоминает он.

Уже очень скоро он ощутил недомогание, но, списав это на рабочую усталость, лег спать.

"Зрачки у меня были не больше следа от укола булавкой. Я сильно потел, у меня был жар, но тогда я объяснял это усталостью и стрессом", – говорит полицейский.

На следующий день ему стало хуже, и родные спешно доставили его в больницу, где у него обнаружили следы отравления "Новичком".

Напомним, Скрипаля обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери 5 марта, рядом с ним лежала его дочь Юлия.

Мы также писали о других жертвах "Новичка", Чарльзе Роули и его возлюбленной Дон Стерджес, которые были отравлены в городе Эймсбери. Напомним, что женщина скончалась из-за действия вещества.

Как уже сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу ("Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").