ОЗХО подтвердила, что британка скончалась от контакта с "Новичком"

Сегодня, 21:21

Такое же вещество было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль

фото AFP
фото AFP

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила в своем докладе, что британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщил во вторник МИД Великобритании.

"Независимый доклад, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия сегодня подтвердил оценку Соединенного Королевства при идентификации химического вещества, ставшего причиной смерти Дон Стерджес в Эймсбери 8 июля. Это было нервно-паралитическое вещество "Новичок" – такое же, какое было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году", – говорится в этом сообщении.

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Напомним, после нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания, и в ночь на 9 июля стало известно о смерти женщины от "Новичка".

Ранее сообщалось, что женщина, которая отравилась в Эймсбери, перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Как позже выяснилось, там находилось отравляющее вещество
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Источник:

ТАСС

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