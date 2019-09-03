Джонсон хочет провести выборы, если депутаты не поддержат идею по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет организовать 14 октября досрочные выборы в парламент в том случае, если депутаты не станут поддерживать его политику по поводу Brexit

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя британского правительства.

По словам источника, Джонсон обратится с соответствующим призывом к депутатам, если премьер потерпит неудачу на запланированном голосовании: во вторник межпартийная группа политиков планирует представить на рассмотрение законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

По данным собеседника телеканала, на внеочередном заседании британского кабинета министров министры были настроены по поводу досрочных выборов скептически.

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Также на заседании упоминалась угроза со стороны тех членов Консервативной партии, которые не поддерживают политику Джонсона в отношении Brexit.

Ранее британский премьер заявил, что не стремится организовывать внеочередные выборы в парламент.

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Борис Джонсон утверждает, что Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали: Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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