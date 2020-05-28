Пандемия коронавируса унесла во Франции жизни почти 29 тысяч человек

Число умерших возросло за последние 24 часа в госпиталях на 66 человек

Пандемия коронавируса привела во Франции, где бушует коронакризис, к смерти 28 662 человек. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Число умерших возросло за последние 24 часа в госпиталях на 66 человек – это самый низкий показатель за все время эпидемии во Франции. Данные по домам престарелых и другим социально-медицинским учреждениям ведомством вновь не приводятся – это связано с ошибками, допускаемыми учреждениями при заполнении статистических сводок.

Всего в больницах в связи с коронавирусом в настоящее время находятся 15 208 человек, тогда как неделю назад показатель составлял 17 583. За последние 24 часа в больницы поступили с коронавирусной инфекцией 253 пациента. Общее число госпитализированных с начала эпидемии составило 101 220.

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В реанимационных палатах находятся 1429 пациентов, их число за минувшие сутки увеличилось на 36 человек.

А ранее во Франции запретили препарат, который принимал президент США Дональд Трамп. Во французских больницах испытывали гидроксихлорохин в качестве лекарства от COVID-19.

Видео: tripmydream.com

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