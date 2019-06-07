Париж объявил войну модному виду электротранспорта

Мэр города Анн Идальго распорядилась ограничить скорость передвижения на электросамокатах и заняться парковками для них

Мэрия Парижа ополчилась против анархии электросамокатов, которые становятся все популярнее также и в Киеве: градоначальница французской столицы Анн Идальго собирается запретить бросать самокаты на тротуарах и в парках.

Кроме того, муниципалитет собирается ограничить скорость передвижения на этом виде транспорта: на дорогах можно будет разгоняться максимум до 20 км в час, а в пешеходных зонах – ехать не быстрее 8 километров.

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За последний год электросамокаты стали слишком популярными в Париже: их количество в городе достигло 20 тыс., а также участились и ДТП с их участием. Поэтому мэр хочет ограничить еще и количество контор, которые сдают самокаты в аренду, и заставить парковать их в специально отведенных местах.

Напомним, ранее оказалось, что электросамокаты Xiaomi M365 беззащитны перед хакерами, способными перехватить управление и дистанционно управлять скоростью и тормозами.

Кроме того, мы уже писали и о другом популярном среди украинцев виде персонального электротранспорта – моноколесе. Их владельцы рассказали "Сегодня" о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в нашей стране.

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