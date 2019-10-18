Парижский зоопарк показал своего обитателя из фильма ужасов

Организм имеет почти 720 полов, движется без ног или крыльев

Фото Reuters

Парижский зоопарк продемонстрировал в среду загадочный организм под названием "Blob" ("Слизь") у которого 720 полов. Об этом сообщает Reuters.

"Blob" получил свое название после фильма ужасов 1958 года, на котором изображена инопланетная масса, которая поглощает людей, чтобы стать больше.

Исследователи говорят, что желтоватая слизь – это одноклеточное живое существо, которое выглядит как гриб, но действует как животное.

Организм имеет почти 720 полов, движется без ног или крыльев.

"Blob" – это таинственная форма слизи, которая способна на множество странных подвигов. Исследователи говорят, что в дополнение к перемещению он может регенерировать после разрезания пополам через две минуты

Реклама

Этот новейший экспонат Парижского зоологического парка, который будет представлен публике в субботу, не имеет ни рта, ни желудка, ни глаз, но способен обнаруживать пищу и переваривать ее.

Исследователи говорят, что организм, слабо идентифицированный как некая форма слизи, способен к обучению.

""Blob" – это живое существо, которое принадлежит к одной из загадок природы… Это удивляет нас, потому что у него нет мозга, но он способен учиться (…), и если вы объедините два сгустка, тот, который выучил, передаст свои знания другому", - сказал Бруно Давид, директор Парижского музея естественной истории, частью которого является Зоологический парк.

В эксперименте 2016 года исследователи обнаружили, что они могут научить плесень пересекать мост, усеянный солью — веществом, которое плесень изначально отталкивает.

Кроме того, они обнаружили, что, когда они комбинировали плесень с другой плесенью, которую не учили пересекать мост, обучение передавалось в новый организм.

Слизь слабо идентифицируется как разновидность тонкой плесени и считается способной изучать и передавать поведение другой слизи.

В результате, ученые утверждают, что "Blob", вероятно, способна передавать знания посредством слияния. Первоначальные исследования выявили "вену", которая образуется между двумя образцами после объединения.

"Мы точно знаем, что это не растение, но на самом деле не знаем, животное это или грибок… Оно ведет себя очень удивительно для чего-то, что выглядит как гриб (…), оно имеет поведение животного, оно способно учиться", – отметил Бруно Давид.

Напомним, ранее в китайской провинции Сычуань удалось впервые запечатлеть редкую панду-альбиноса. Диковинного зверя заметили в заповеднике Волун, где обитают 80% диких панд мира. Эксперты оценивают возраст этой абсолютно белой панды в год или два. Руководство заповедника планирует наблюдать за развитием медведя и его взаимоотношениями с другими пандами.

Мы также писали, что в прошлом году в одном из китайских зоопарков родились сразу пять детенышей амурского тигра, который считается исчезающим видом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама