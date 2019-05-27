В Китае ученым впервые удалось сфотографировать редкую панду-альбиноса
Фотография была сделана при помощи инфракрасных камер
В заповеднике Китая Волун в провинции Сычуань на высоте 2000 метров над уровнем моря была запечатлена редкая панда-альбинос. Как сообщает CNN, это первый снимок абсолютно белого бамбукового медведя, снятого в дикой природе. 80 % диких панд мира обитает в данном национальном природном заповеднике.
Отмечается, что фотография была сделана при помощи инфракрасных камер еще в середине апреля, во время похода животным через лес.
По словам экспертов, возраст данной панда-альбиноса составляет от одного до двух лет.
"Панда выглядела здоровой, а ее шаги были устойчивыми. Это признак того, что генетическая мутация, возможно, совсем не мешает ее жизни", – рассказал ученый из Пекинского университета Ли Шэн.
Как сообщает телеканал, руководство заповедника планирует установить больше инфракрасных камер на территории. Это поможет наблюдать за развитием медведя, а также за его взаимоотношениями с другими большими пандами в данном районе.
Большая панда является уязвимым видом. По данным Всемирного фонда природы, символом которой как раз является панда, в настоящее время в дикой природе 1864 осталось особи.
Согласно National Geographic, животные с альбинизмом часто подвергаются большему риску со стороны хищников в дикой природе, поскольку у них плохое зрение и их легче обнаружить.
Напомним, в Китае создали систему распознавания панд. Специалисты загрузили в базу данных 120 тысяч фото гигантских панд.
Также мы писали, что панда, которая любит купаться, стала звездой соцсетей. В одном из китайских заповедников открыли бассейн, в котором звери могут освежиться в жару. Панда практически все время проводит там. Она купается и поливает себя водой, и выманить ее из бассейна невозможно.
Кроме того, в Китае построят гигантский заповедник для панд. Парк будет более чем в два раза больше, чем Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах. На это строительство Народны Банк Китая уже пообещал выделить 10 млрд юаней – около 1,5 млрд долларов США по нынешнему курсу.
Ранее в Китае несколько панд из центра по разведению в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань заболели неизвестной болезнью.
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