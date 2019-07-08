Партия премьер-министра Греции проиграла выборы

В ЕС поздравляют лидера оппозиции Мицотакиса с победой его партии на выборах в парламент Греции

Фото: AFP

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье поздравил лидера греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса с победой на парламентских выборах.

"Я бы хотел вас поздравить с вашей чистой победой на этих парламентских выборах", - говорится в его заявлении, опубликованном в "Твиттере".

"Я полностью уверен в вашей личной способности, а также в способности народа Греции открыть новую, светлую главу истории вашей страны", – отмечается в нем. Юнкер заявил, что "Греции уже удалось много достичь, но многое еще нужно сделать".

В свою очередь, комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси также поздравил Мицотакиса и поблагодарил премьер-министра Алексиса Ципраса за его работу.

"Выражаю благодарность Алексису Ципрасу, который проделал большую работу для своей страны и для Европы. Поздравляю и желаю удачи Кириакосу Мицотакису в его работе над возвращением к жизни греческой экономики. Еврокомиссия всегда будет поддерживать греческий народ", – написал Московиси.

Глава крупнейшей фракции ЕП (Европейской народной партии), Манфред Вебер, также поздравил Мицотакиса, заявив, что в воскресенье Греция "начинает новую эру".

"Поздравляю "Новую демократию" и Кириакоса Мицотакиса с большой победой на выборах. Греция сегодня начинает новую эру", – написал он.

По последним данным экзитполов, греческая оппозиционная партия "Новая демократия" побеждает с примерно 39,8%, вторая – правящая "Сириза" с 31,6%, "Движение за перемены" (бывшая ПАСОК) получает 8,3%, Коммунистическая партия Греции – 5,3%, партия "Движение за демократию в Европе" – 3,7%, и партия "Греческий выбор" – 3,4%. Таким образом, вероятно, в парламент, состоящий из 300 мест, проходят шесть партий.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении внеочередных общенациональных выборов после того, как его партия Syriza потерпела поражение на выборах в Европарламент, конкурируя с оппозиционными консерваторами.

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