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Ципрас объявил о досрочных парламентских выборах в Греции

27 мая, 03:25

Причиной стал неудовлетворительный результат его партии на выборах в Европарламент

Фото: REUTERS/Costas Baltas
Фото: REUTERS/Costas Baltas.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на фоне невысокой поддержки партии СИРИЗА на выборах в Европарламент объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.

Об этом он заявил в воскресенье во время телевизионной речи, передает AFP.

По данным экзит-пола, левая партия Ципраса СИРИЗА набирает 25% голосов, в то время, как оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" – 33,5%.

Позже во время пресс-конференции премьер-министр Греции сказал, что причиной объявления досрочных парламентских выборов стал неудовлетворительный результат его партии на выборах в Европарламент.

По его словам, в начале июня он попросит президента назначить новые выборы в парламент.

Отмечается, что очередные парламентские выборы в Греции должны были пройти в октябре этого года. В случае принятия внеочередных выборов голосование может состояться в конце июня этого года.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. 

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Тег выборы, Греция, Европарламент, парламентские выборы, Сириза, ципрас

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