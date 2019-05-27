В Европарламенте объявили результаты выборов
На выборах избрали 751 евродепутата
В пресс-центре Европарламента объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.
На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):
- EPP – 178 (Европейская народная партия)
- S&D – 152 (Прогрессивный Альянс Социалистов и Демократов)
- ALDE&R – 108 (Альянс либералов и демократов для Европы)
- Greens/EFA – 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный Альянс)
- ECR – 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов)
- GUE/NGL – 39 (Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Нордических зеленых левых)
- EFDD – 53 (Европа свободы и прямой демократии)
- ENF – 55 (Группа Европы наций и свободы)
- NI – 7 (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам)
Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группе.
Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.
Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.
На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.
Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.
Кроме этого, для европейцев и украинцев очень важно понять, какими будут вызовы после этих выборов и как с ними бороться. Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным аналитикам с таким вопросом: какие вызовы предстанут перед Европой и, в частности, Украиной после выборов в Европейский парламент и как реагировать на них?
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