Партию "друзей Путина" в Италии жестко наказали за мошенничество

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в парламенте Италии. Фото: REUTERS/ Remo Casilli

Бывшие лидеры правящей в Италии ультраправой партии "Лига", глава которой ранее поддержал незаконную аннексию Крыма, проиграли апелляцию по делу о мошенничестве, и теперь политсила должна выплатить итальянской казне около 49 млн евро.

Как сообщает Reuters, такое решение принял верховный апелляционный суд Италии от 7 августа по делу экс-председателя "Лиги" Умберто Босси и бывшего казначея партии Франческо Белсото.

Они пытались оспорить решение суда низшей инстанции, который признал их виновными в мошенническом завладении крупной суммы из бюджета на участие "Лиги Севера" в выборах с 2008 по 2010 год.

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Апелляционный суд признал, что, хотя срок исковой давности истек, конфискация средств остается в силе. Поэтому "Лиге" придется вернуть 49 млн евро в рассрочку в течение 75 лет.

Как подозревают следователи, чтобы средства не обнаружили, их вывели за границу. Но действующий лидер партии, вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини это отрицает.

Напомним, ранее в Италии разгорелся другой скандал с партией "Лига" – журналисты опубликовали аудиозапись, на которой помощник Сальвини ведет переговоры о финансировании политсилы из России.

Как мы писали, по этой причине оппозиция даже пригрозила вице-премьеру вотумом недоверия.

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