Пассажирский автобус сгорел после удара молнии в Греции, опубликованы фото

На северо-востоке Греции молния попала в туристический автобус с пассажирами. Об этом сообщает E-evros.gr в Facebook.

Сразу после удара автобус начал гореть, но водитель успел вывести всех пассажиров из салона. В результате инцидента никто не пострадал.

Несмотря на то, что тушили огонь 18 спасателей и шесть единиц техники, транспортное средство полностью выгорело.

Ранее в аэропорту Москвы молния поразила сразу два самолета во время взлета. Один из них вынужден был прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

Напомним, в Африке молния попала в крышу церкви и убила пятнадцать человек. Трагедия произошла в субботу, 10 марта, когда в церкви Руанды собрались люди, чтобы услышать пение хора. В церкви не было громоотвода, так как у ее руководства не было средств за оплату установки защиты. В этот день начался сильный дождь с грозой.

Также мы писали, что не менее 15 человек пострадали в результате удара молнии на музыкальном фестивале Vieux Canal на северо-востоке Франции.



