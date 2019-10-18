Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС отложили: последствия

18 октября, 15:31

Отказ ЕС от начала переговоров с Северной Македонией и Албанией будет иметь негативные последствия, предупредил Хан

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Вопрос о начале переговоров о приеме в Европейский союз Албании и Северной Македонии не удалось решить на саммите ЕС, его отложили для обсуждения на министерском уровне. Об этом сообщил премьер Бельгии и будущий глава Европейского совета Шарль Мишель.

Главы государств и правительств ЕС почти шесть часов обсуждали перспективу открытия переговоров с Тираной и Скопье, однако не достигли договоренности. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.

Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, отказ Евросоюза от начала переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в сообщество будет иметь негативные последствия, включая риск дестабилизации Западных Балкан.

Реклама

"Лидеры ЕС не смогли выполнить свое обязательство открыть переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией на саммите. Это вызывает крайнее разочарование. ЕС и странам-членам теперь нужно уточнить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан в Евросоюз, – сказал он. - Это не момент славы для ЕС. Отказ признать доказанный прогресс будет иметь негативные последствия, в том числе риск дестабилизации Западных Балкан, с полным воздействием на ЕС".

В тренде
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

Хан добавил, что благодарит всех, кто на саммите "приложил все свои усилия для достижения решения, имеющего большое стратегическое значение для ЕС, и боролся за то, чтобы послать сигнал надежды гражданам Западных Балкан".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за внесение изменений в систему привлечения новых членов в Европейский союз.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Албания расширение хан Северная Македония

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцамиTravel
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина
В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травму
В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травмуЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...