Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС отложили: последствия

Отказ ЕС от начала переговоров с Северной Македонией и Албанией будет иметь негативные последствия, предупредил Хан

Фото: REUTERS/Yves Herman

Вопрос о начале переговоров о приеме в Европейский союз Албании и Северной Македонии не удалось решить на саммите ЕС, его отложили для обсуждения на министерском уровне. Об этом сообщил премьер Бельгии и будущий глава Европейского совета Шарль Мишель.

Главы государств и правительств ЕС почти шесть часов обсуждали перспективу открытия переговоров с Тираной и Скопье, однако не достигли договоренности. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.

Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, отказ Евросоюза от начала переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в сообщество будет иметь негативные последствия, включая риск дестабилизации Западных Балкан.

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"Лидеры ЕС не смогли выполнить свое обязательство открыть переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией на саммите. Это вызывает крайнее разочарование. ЕС и странам-членам теперь нужно уточнить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан в Евросоюз, – сказал он. - Это не момент славы для ЕС. Отказ признать доказанный прогресс будет иметь негативные последствия, в том числе риск дестабилизации Западных Балкан, с полным воздействием на ЕС".

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Хан добавил, что благодарит всех, кто на саммите "приложил все свои усилия для достижения решения, имеющего большое стратегическое значение для ЕС, и боролся за то, чтобы послать сигнал надежды гражданам Западных Балкан".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за внесение изменений в систему привлечения новых членов в Европейский союз.

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