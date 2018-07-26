Переговоры Трампа и Юнкера подстегнули евровалюту и европейские биржи

Фондовые индексы Европы показали значительный рост на новостях из США, а позитивнее всего отреагировал европейский автопром

Тот факт, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились начать работу над отменой взаимных торговых пошлин, подстегнул европейские рынки. Так, в четверг, 26 июля, европейские фондовые индексы на открытии были значительно выше, чем 25 июля, подтолкнув мировые фондовые индексы к новым четырехмесячным максимумам, пишет Reuters.

Утром в четверг европейские фондовые индексы выросли на всех фондовых биржах Европы, а возглавил ралли автомобильный сектор континента, который на показал рост на 2%.

Общеевропейский фондовый индекс вырос на 0,5%, а мировой фондовый индекс MSCI, который отслеживает показатели в 47 странах, на новостях об успешных переговорах Трампа и Юнкера достиг максимального значения с 16 марта.

Курс евро, укрепившись в среду, продолжил рост по отношению к доллару и составил 1,1731 доллара США, а доллар к корзине валют упал на 0,2%.

Отметим, в ходе переговоров с президентом Еврокомиссии президент США подчеркнул, что пока что исключением в вопросе снятия пошлин станет продукция автопрома. Однако при этом новые пошлины на авто вводиться не будут. Ранее Трамп заявлял, что в США на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20%.

Юнкер со своей стороны назвал встречу конструктивной и сказал, что его основной целью была договоренность о нулевых тарифах на промышленные товары. "У меня сегодня была одна цель – заключить сделку. И мы заключили соглашение. У нас есть ряд направлений, по которым мы можем работать", – сказал Юнкер.

Напомним, недавно глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идет. При этом в Европе ждали первых примирительных шагов со стороны США. После этого глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать. Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.