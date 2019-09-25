План Джонсона по Brexit рухнул: в Лондоне приняли важное решение

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Правительство Великобритании будет просить отсрочку по выходу из состава Европейского союза, если не удастся заключить сделку с Брюсселем до 19 октября. Об этом заявил генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс, передает Reuters.

"Правительство будет соблюдать закон, принятый парламентом, чтобы вынудить британского лидера (премьер-министра Братании Бориса Джонсона, – Ред.) просить отсрочку в отношении Brexit, если не будет достигнуто соглашение с ЕС к 19 октября", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, чтобританский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, после того как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента, сообщает в среду телеканал Sky News.

По данным телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка, Джонсон, к которому уже звучат призывы подать в отставку, позвонил британской королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

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"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержание бесед между премьер-министром и Ее Величеством", – цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Борис Джонсон заявил во вторник, что его правительство уважает и исполнит решение Верховного суда Соединенного Королевства, признавшего незаконным приостановку работы британского парламента.

По его словам, основной задачей правительства является осуществление Brexit не позднее 31 октября. С этой целью его кабинет продолжает переговоры с ЕС по заключению нового соглашения о Brexit.

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При этом Борис Джонсон не намерен подавать в отставку после того, как Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение. Об этом агентству Рейтер заявил во вторник источник в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу, в свою очередь, заявил, что парламент в среду возобновит свою работу после временной приостановки.

По словам спикера, речь идет не о формальной процедуре созыва парламента и начале новой парламентской сессии, а о возобновлении прерванной работы законодательного органа, приостановка которой признана незаконной.

Ранее во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.

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