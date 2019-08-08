Планировали массовую драку: в Польше арестовали два десятка россиян

В автомобилях задержанных полиция обнаружила пусковые снаряды со слезоточивым газом, топоры и мачете

/ Фото: pexels.com

В Польше арестовали 24 из 26 участников незаконных вооруженных формирований, которых 5 августа в рамках антитеррористической операции задержали возле торгового центра M1 в Кракове. Большинство из них – граждане России чеченского или армянского происхождения, передает RMF 24.

Польские правоохранители прибыли в торговый центр перед тем, как там должна была состояться драка двух банд. На тот момент в торговом центре находились люди, в том числе с детьми.

В итоге правоохранителям удалось задержать злоумышленников. В их автомобилях полиция обнаружила пусковые снаряды со слезоточивым газом, топоры и мачете, значительное количество огнестрельного оружия, а также боеприпасы, бейсбольные биты и большое количество кокаина.

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Всех задержанных обвиняют в участии в организованном вооруженном преступной группировке, попытках избиения, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в хранении большого количества наркотиков.

Среди 26 задержанных – из которых самому молодому-19 лет – двое поляков и двое чеченцев с польским гражданством. Остальные – чеченцы и армяне. Некоторые из них находятся в Польше нелегально, некоторые имеют разрешение на временное пребывание.

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Члены группы приехали в Краков из разных уголков Польши, в том числе из Силезии или Западной Померании, а также из Западной Европы. Для некоторых задержанных 7 августа уже начата процедура экстрадиции.

Ранее сообщалось, что россияне, преимущественно чеченского происхождения, оказались в полиции после драки с фанатами футбольного клуба "Краковия" возле одного из торговых центров.

По данным польских СМИ, причиной конфликта стала попытка кавказцев взять под свой контроль нелегальную торговлю сигаретами на городских ярмарках Кракова, что не понравилось местным футбольным хулиганам.

Ранее в Польше арестовали 12 украинцев и еще двух поляков в рамках расследования дела о нелегальной фабрике по производству сигарет.

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