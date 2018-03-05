Парламентские выборы в Италии: как на отношениях с Украиной скажется победа симпатиков Кремля

На прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии побеждает коалиция правоцентристских партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига Севера", "Братьев Италии" и "Мы с Италией" с 37,49% голосов (по состоянию на 8 утра по Киеву, согласно данным ЦИК Италии). На втором месте, ну а по сути, на первом по электоральным симпатиям избирателей, – популистское и евроскептичное "Движение пять звезд" – 30,98%. На третьем правящая Демократическая партия с разгромным результатом в 19,72%.

Все-таки стоит дождаться окончательных результатов подсчета, ведь впервые для Италии выборы прошли по новой системе – смешанной. Так что мажоритарщики еще могут прибавить той или иной политсиле голосов. Правда уже сейчас можно сказать, что все фавориты выборов, так или иначе, симпатизируют Кремлю и ратуют за отмену антироссийских санкций. Но больше, конечно же, правая коалиция во главе с партией Берлускони – ближайшим другом Путина.

В целом день "Ч" в Италии прошел спокойно за исключением одного инцидента. Когда бывший премьер Сильвио Берлускони пришел проголосовать на участок в Милане, полуобнаженная активистка Femen с криками "Берлускони, твое время прошло", вскочила на стол членов избирательной комиссии.

Итальянская политическая палитра

Ранее сайт "Сегодня" уже писал, что после провального конституционного референдума в декабре 2016 года и отставки премьера Маттео Ренци, в середине октября 2017-го итальянский парламент принял новый закон о выборах "Rosatellum". Поэтому вчерашнее голосование за членов Палаты депутатов и Сената (итальянцы выбирают 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, которые будут представлять итальянцев, проживающих за границей) прошли по новой для Италии, но такой знакомой для Украины мажоритарной избирательной системе: 36% мест в Палате депутатов и Сенате отойдут мажоритарщикам, остальные 64% разделят между кандидатами из партийных списков. Вдобавок новый закон установил и новый проходной барьер: для партий – 3%, для коалиций – 10%, для мажоритарщиков – большинство голосов в округе.

Политическая палитра итальянских парламентских выборов-2018 чем-то напоминает украинские реалии. По данным соцопроса Jacques Delors Institute, 72% итальянцев не доверяют обещаниям политиков. Для сравнения, недоверие украинцев президенту, правительству и парламенту, по данным октябрьского опроса Центра Разумкова, колеблется в диапазоне 66-73%. В нашем случае это следствие войны с Россией, экономического спада, саботажа властью обещанных украинцам реформ, сюда же можно отнести круговую поруку и продолжающуюся коррупцию, особенно в высших эшелонах власти.

В Италии по последним соцопросам люди больше всего недовольны продолжающейся топ-коррупцией, миграционным кризисом и низкими темпами экономического роста: хоть итальянская экономика и показывает 1,5% роста в год, этого недостаточно, чтобы выйти на докризисные показатели середины 2000-х. К тому же, по словам социологов, высокий процент недовольных действиями власти и среди молодежи – из-за экономической нестабильности уровень безработицы среди молодежи составляет рекордных 37%.

Судя по электоральным симпатиям избирателей накануне дня "Ч", в лидерах была коалиция правоцентристских партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига Севера" (популистическая, националистическая, антимигрантская и евроскептическая) и "Братьев Италии" (националистическая партия, не поддерживающая ЕС) с 35% поддержки. Она же и лидирует по предварительному подсчету голосов с результатом в 37,49%.

На пятки правоцентристской коалиции с результатом в 30,98% наступает "Движение пять звезд" – евроскептическая протестная партия, созданная в 2009-м комиком Беппе Грилло. Сейчас ее возглавляет 31-летний предприниматель и член Палаты депутатов Луиджи Ди Майо. Именно его по результатам онлайн-голосования в сентябре 2017 года выбрали кандидатом в премьеры от "Движения пяти звезд". И, если бы партия победила на выборах ("Движение пяти звезд" по сути и победило, но суммарный результат правоцентристской коалиции больше), Луиджи Ди Майо стал бы самым молодым премьером в Евросоюзе, подвинув канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Ну и замыкает тройку лидеров Демократическая партия во главе с бывшим премьером Маттео Ренци. Соцопросы давали ей 23% поддержки, тогда как по данным ЦИК Италии правящая партия набирает всего 19,73%.

Кто с кем пойдет в коалицию?

Нынешний премьер Паоло Джентилони (член правящей Демократической партии и самый популярный итальянский политик) заявлял, что после парламентских выборов антиевропейского правительства в Италии точно не будет. "Я не думаю, что существует риск того, что мы получим правительство, в котором будут царить популистские и антиевропейские позиции. Я думаю, что единственным возможным оплотом стабильного и проевропейского правительства является левоцентристская коалиция под руководством "Демократической партии", – заявлял Паоло Джентилони.

К счастью для Италии и Евросоюза в целом антиевропейского правительства точно не будет. Еще во время избирательной кампании Сильвио Берлускони заявил, что Италия не должна покидать еврозону. Это, по мнению лидера "Forza Italia" нанесет ущерб экономике. По словам Берлускони, его мнение разделяет и "Лига Севера". "Сальвини (лидер "Лиги Севера Маттео Сальвини – Авт.) не думает, что мы должны покинуть зону евро. Он понял, что это будет технически невозможно и нежизнеспособно для нашей экономики", – сказал Берлускони. Правда пресс-секретарь "Лиги" Клаудио Борги после этого заявил, что в случае победы на выборах, блок немедленно начнет готовить выход Италии из еврозоны, которую многие итальянцы обвиняют в экономических неурядицах.

Интересно, что еще каких-то полгода назад популисты и евроскептики из "Движения пяти звезд" также выступали за выход Италии из зоны евро и НАТО вдобавок. Однако месяц назад Луиджи Ди Майо заявил, что Европе нечего бояться от движения "Пяти звезд", которое от AfD (правой немецкой партии "Альтернатива для Германии", которая выступает за выход Германии из ЕС и НАТО, и сближение с Россией – Авт.) на расстоянии световых лет. Поэтому Луиджи Ди Майо, если станет премьером, обещает не выводить страну из НАТО и еврозоны.

Видимо, на изменение риторики основных фаворитов избирательной гонки повлияли результаты последних соцопросов. Как это ни парадоксально, но при тотальном недоверии своим политикам (72-78%), институциям ЕС итальянцы не доверяют меньше (52%). Поэтому соцопросы и давали правящей Демократической партии, которая видит развитие Италии в упряжке с ЕС, 23% в общем рейтинге электоральных симпатий.

Что касается популизма, то, судя по всему, его в новом правительстве будет, хоть отбавляй. Чего только стоят обещания Сильвио Берлускони снизить налоги (при госдолге в 132%ВВП), предоставить пожилым избирателям бесплатное протезирование, а их домашним любимцам – визиты к ветеринару за счет государства. Маттео Сальвини, партнер Берлускони по коалиции, обещает насильно выселять мигрантов, которые прибывают из Северной Африки (а его соратник по партии Аттилио Фонтана даже заявлял, что мигранты угрожают "белой рассе"). Мол с 2013 года Италия приняла 600 тыс мигрантов, и только 114 тыс из них в прошлом году. Из-за них, по словам правоцентристов из коалиции Берлускони, коренные итальянцы, особенно молодежь, не могут найти работу, так как мигранты готовы работать за копейки 24/7.

Эксперты и аналитики предупреждают, что по длительности и качественному наполнению правительства Италия может пойти по стопам Германии, где спустя полгода только вырисовывается новый состав Бундестага. Во-первых, новый избирательный закон, который впервые ввел в Италии мажоритарку, не даст ни одной партии/коалиции партий набрать достаточного количества голосов для единоличного формирования правительства. То есть, придется договариваться. Во-вторых, многие итальянские и европейские эксперты не исключают коалиции лево- и правоцентристов, хоть сейчас в это слабо верится.

К чему готовиться Украине?

Еще пару недель назад в премьеры Италии Сильвио Берлускони выдвинул нынешнего президента Европарламента Антонио Таяни, который уже успел заявить, что "готов служить Италии". Сам 81-летний Берлускони был премьером четыре раза, но после приговора по делу о налоговом мошенничестве до 2019 года он не имеет права занимать государственные должности.

По мнению замдиректора Центра "Новая Европа" Екатерины Зарембо, в Украине Сильвио Берлускони самый известный итальянский персонаж. "Несмотря на обвинительный приговор по делу об уклонении от уплаты налогов, из-за которого Берлускони до 2019 года не может занимать пост премьера, он не сдается. Он лично возглавил кампанию "Форца Италия" и серьезно борется за победу. Последняя кандидатура премьера, которую предлагает Берлускони – другая известная в Украине личность, председатель Европарламента Антонио Таяни, давний партнер Берлускони. Берлускони критикует ЕС, но не отказывается от него, и об этом свидетельствует также и кандидатура премьера, которая хорошо разбирается в брюссельской кухне. Вопрос заключается только в том, не приведет ли такая политика к "итализации" Брюсселя, то есть проникновение итальянских подходов и сделок в евросоюзовские учреждения", – написала в своем Facebook Екатерина Зарембо.

Более того, в Украине Сильвио Берлускони известен еще и своей давней и тесной дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным. В сентябре 2015-го экс-премьер Италии незаконно посещал Крым, а в октябре прошлого года лично поехал в Москву на день рождения Путина, подарив вышитый пододеяльник с изображением рукопожатия Путина и Берлускони на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. Соратники "Форца Италия" по коалиции далеко не ушли: ровно год назад "Лига севера" и "Единая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве.

В статье "Итальянские выборы 2018: если в воскресенье Сильвио Берлускони победит, Россия, наконец, найдет ключевого союзника в Европе" британская The Independent писала, что при наличии убедительных доказательств о вмешательстве России в американские выборы, а также в выборы во Франции, Германии, Нидерландах и Brexit, пропагандистская кампания через кремлевские рупоры велась и в Италии. "В специальных новостях на принадлежащей Кремлю радиостанции "Спутник" рассказывали, что к 2065 году квота на принятие Италией мигрантов могла достичь 40%", – говорится в статье The Independent, отмечая, что даже Маттео Ренци не слишком то и рвался обвинять Москву в причастности к провалу конституционного референдума в Италии в 2016-м, хотя такие сведения были.

В беседе с сайтом "Сегодня" Рикардо Алькаро, старший аналитик Трансатлантической программы Института международных отношений (Istituto Affari Internazionali/IAI, Рим, Италия) прогнозирует, что с точки зрения Украины, все вышедшие в лидеры партии дружат с Россией и критикуют санкции. Но вряд ли после выборов даже в случае формирования ультраправой коалиции внешняя итальянская политика существенно изменится.