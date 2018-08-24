Под Берлином эвакуировали жителей трех населенных пунктов из-за крупного лесного пожара

Лесной пожар вспыхнул в 50 км к юго-западу от столицы ФРГ

Жители трех населенных пунктов под Берлином эвакуированы из-за лесного пожара, который к вечеру четверга охватил территорию в 300 гектаров. Об этом сообщили в правоохранительных органах Бранденбурга, – передает ТАСС.

К югу от Потсдама огонь "подобрался" на 100 метров к жилым домам. Было эвакуировано около 600 человек – жителей Тифенбруннена, Клаусдорфа и Фронсдорфа – пригородов бранденбургского города Тройенбрицен. Уполномоченный по вопросам противопожарной защиты Бранденбурга Раймунд Энгель назвал ситуацию "драматичной". Представитель полиции не исключил, что в течение вечера и ночи будут эвакуированы люди из других населенных пунктов.

"Из-за крупного пожара мы просим население в Тифенбруннене, Клаусдорфе и Фронсдорфе покинуть свои дома и следовать указаниям местных служб", – отмечается в заявлении властей Тройенбрицена.

"Возьмите с собой только самые важные вещи, такие как документы и медикаменты", – подчеркнули в администрации города. Жителям напрямую не затронутых районов рекомендуется закрыть окна и двери и при возможности включить системы кондиционирования воздуха.

Лесной пожар вспыхнул около 12:30 по местному времени в 50 км к юго-западу от столицы ФРГ. Огонь стал стремительно распространяться из-за аномально жаркой погоды и ветра. Временно прекращено движение транспорта по автодороге 102 и пригородных поездов по линии RB33.

В лесах Бранденбурга осталось много боеприпасов времен Второй мировой войны, которые могут взорваться. По данным пожарной службы, уже временами раздаются взрывы. Это значительно осложняет работу по тушению пожара.

В Берлине и Бранденбурге последние пару месяцев стоит аномальная жара и практически не выпадают осадки. В четверг в столице ФРГ столбики термометра поднялись до 34 градусов по Цельсию.

Ранее в Марганце горел лес. Благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных огонь удалось локализовать.

Напомним, в оккупированном РФ Крыму, в урочище "Уч–Кош" вблизи Ялты в субботу, 11 августа, произошло масштабное возгорание лесной подстилки на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников.

Как сообщалось, В Украине с начала года по состоянию на 1 апреля на пожарах погибли 969 человек.