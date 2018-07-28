Подозрительный мужчина устроил переполох в аэропорту Мюнхена

Сегодня, 12:25

Аэропорт частично закрыли и приостановили регистрацию пассажиров в одном из терминалов

Фото: аэропорт Мюнхена (wikimedia.org)
Фото: аэропорт Мюнхена (wikimedia.org)

В Германии один из терминалов аэропорта Мюнхена закрыли после проникновения неизвестного в зону безопасности. Об этом сообщает полиция Баварии в Twitter.

Сообщается, что регистрация пассажиров в терминале 2 аэропорта Мюнхена приостановлена после того, как неизвестный проник в зону безопасности. В связи с этим некоторые рейсы задерживаются. Полиция продолжает поиски неизвестного.

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Ранее мы писали, что украинские туристы застряли в аэропорту Барселоныиз-за заявленных технических проблемах у авиаперевозчика. Появились подробности задержания рейса из Барселоны в Киев: самолет вылетит сегодня вечером. 

Кроме того, в Германии один из аэропортов прекратил работу из-за аномальной жары, десяткам туристов пришлось провести ночь в аэропорту. 

Напомним, этим летом украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов неоднократно не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой. Им сообщали о переносе рейса на пару часов, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. 
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