Погода в ФРГ не радует Россию: как "голубое топливо" проигрывает "зеленой" энергетике

В этом году погода в Германии оказался для российского "Газпрома", который является крупнейшим поставщиком природного газа в ФРГ, слишком солнечной, ветреной и теплой. Это ускорило процесс вытеснения ископаемых энергоносителей возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), снизив потребность в "голубом топливе".

По итогам января-сентября 2018 года доля ВИЭ в производстве электричества достигла в Германии 38%. Об этом совместно сообщили 2 ноября Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) и Центр изучения солнечной энергии и водорода земли Баден-Вюртемберг (ZSW).

По их предварительным подсчетам, за три квартала этого года в ФРГ с помощью ветра, солнца, биомассы и других ВИЭ было выработано почти 170 миллиардов киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии, что на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом ВИЭ близки к тому, чтобы в обогнать в структуре энергобаланса каменный и бурый уголь, выработка энергии из которого снизилась на 7% и составила 172 млрд кВт/ч.

Следует отметить, что больше всего каменного угля немецкие электростанции импортируют из России.

Выработка электричества из "голубого топлива" за первые девять месяцев нынешнего года сократилась на 8% – до 59 млрд кВт/ч. Так что газу не удастся отвоевывать доли рынка у угля.

Несмотря на аномальную жару, которая накрыла в этом году Европу, от нее есть и позитивные эффекты, главным из которых для Германии и является рост доли ВИЭ в структуре энергобаланса. Так, выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей выросла за первые три квартала наиболее значительно – почти на 16% до 41 млрд кВт/ч.

В тоже время следует отметить, что самыми успешными с точки зрения возобновляемой энергетики месяцами оказались в этом году январь, апрель и май, когда при умеренных температурах стабильно дул ветер и целыми днями стояла безоблачная погода. В эти три месяца доля ВИЭ в немецкой электроэнергетике достигала 43%.

При этом ключевую роль играла ветроэнергетика: установленные на суше ветрогенераторы произвели за три квартала почти 63 млрд кВт/ч, что означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. В результате ветряки на полях и холмах Германии впервые произвели больше электричества, чем газовые электростанции. А если прибавить еще и морские ветропарки, выработавшие около 13 млрд кВт/ч, то сомнений не останется: для немецкой электроэнергетики ветер уже значительно важнее, чем газ.

Сокращение использования газа для производства электричества ведет к тому, что в Германии для "Газпрома" все более важное значение приобретает рынок тепла. В результате бизнес российской компании в ФРГ становится все более сезонным, зимним, и одновременно еще более зависимым от погодных условий. Точнее говоря – от холодной погоды. А вероятность морозных зим в условиях глобального потепления снижается.

Ранее мы писали, что в 2019 году значительно увеличится объем энергии из альтернативных источников и в Украине.

Как известно, украинская энергетика – наиболее слаборазвитый и одновременно наиболее перспективный рынок в Центральной Европе.